Amerikanske kilder opplyser til Reuters og CNN at det kan ha vært snakk om en selvmordsbombe.



Ifølge amerikanske tjenestemenn skal amerikanske soldater være blant de sårede etter eksplosjonen på flyplassen i Kabul, skriver NTB. Det skal dreie seg om to-tre soldater, ifølge nyhetsbyrået Reuters som gjengir opplysninger fra en anonym amerikansk representant.

En kilde CNN har snakket med, sier det også er drepte eller sårede blant afghanere på stedet.

Forsvaret sier at alle nordmenn er gjort rede for og at ingen er fysisk skadd.

Det har kommet advarsler om at flyplassen kunne være mål for et angrep. Tidligere torsdag ba Utenriksdepartementet alle norske borgere i Afghanistan om å holde seg unna.

– UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, med mindre du får annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter, skrev UD.

