Silje Hjemdal (Frp) reagerer sterkt på at media ikke har sett nærmere på holdningene som ligger bak imamens uttalelser. Noor Ahmad Noor skrev blant annet dette på Facebook:

«Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem.»

– Det er betegnende at «dialogprest» Ivar Flaten og Kirkelig Dialogsenter ville fortsette samarbeidet med Drammens-imamen, selv etter at det ble kjent at han hadde skrevet at det var nødvendig å drepe jøder. Møtes høyreekstreme miljøer som ønsker å drepe jøder eller muslimer med et ønske om «dialog» fra Den Norske Kirke eller andre offentlige instanser? sier Hjemdal i en kommentar til Resett.

Selv om Den Norske Kirke ville fortsette dialogen, er Imam Noor Ahmad Noor nå suspendert fra moskeen Minhaj-ul-Quran Buskerud. Hjemdal mener det er påfallende hvor lite pressedekning imamens hatytringer fikk, og hvor raskt media mistet interessen etter suspensjonen.

– Det er en rekke spørsmål som står igjen, og som åpenbart burde ha offentlighetens interesse, sier stortingsrepresentanten og lister opp flere spørsmål mediene burde fulgt opp:

«Hvordan kunne en sentral imam skrive grove hatytringer offentlig på sosiale medier uten at noen reagerte? Var det greit for menigheten at deres imam mente det var «nødvendig» å drepe jøder, så lenge dette ikke ble kjent i storsamfunnet for øvrig?»

Hjemdal stiller seg også uforstående til at mediene ikke følger opp at Den Norske Kirke vil fortsette en «dialog» med personer som hun mener «åpenbart kommer med grove hatytringer, og har fremført disse hatytringene mens den såkalte «dialogen» har foregått.»

Modige innvandrerkvinner

Silje Hjemdal har videre bitt seg merke i en kronikk i Dagbladet av samfunnsdebattanten Naserah Yousuf hvor hun nettopp spør om hvordan Drammens-imamen Noor Ahmad Noor kunne legge ut ekstreme statuser i sosiale medier over lengere tid uten at noen reagerte?

– Nok en gang ser vi at det er en innvandrerkvinne som alene må ta et oppgjør med en ukultur i enkelte muslimske miljøer. Det er trist at storsamfunnet skygger banen og lar innvandrerkvinner stå alene i stormen, sier Hjemdal.

Hun mener belastningen med å stille disse spørsmålene burde tas av norske medier fordi dette er spørsmål som åpenbart har offentlighetens interesse.

– Min påstand er at liknende uttalelser fra myndighetspersoner fra et hvilket som helst annet miljø enn et moskemiljø, ville ført til stor oppstandelse og metervis med spalteplass, sier hun før hun avslutter med et lite hjertesukk:

– Det er trist at media og storsamfunnet for øvrig i for liten grad følger opp problemstillinger som oppfattes som ubehagelige.

