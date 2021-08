annonse

Utlendingen (51) fra Pakistan ble ved Gulating lagmannsretts dom av 22. august 2016 dømt til fengsel i syv år og seks måneder for svært graverende seksuelle overgrep over tid, som i tillegg var utført mot et barn i hans familie.

Utvist

Utlendingen ble 9. november 2020 utvist fra Norge. 18. august 2021 ble han prøveløslatt fra soning. Han ble da umiddelbart pågrepet av politiet, i påvente av en kontrollert tvangsretur til Pakistan.

Ovennevnte utvisningsvedtak ble forsøkt omgjort, men Utlendingsnemnda (UNE) bestemte 30. juli 2021 at nærværende vedtak ikke skulle omgjøres.

Politiets utlendingsenhet (PU) fremstilte utlendingen for Oslo tingrett 19. august 2021, og begjærte ham internert (innsatt) på politiets utlendingsinternat i inntil fire uker.

Utlendingens forsvarer informerte retten at gjenåpningsbegjæringen ble avslått av kommisjonens leder (i UNE) 18. august 2021, men at den eventuelt kan bli påklaget og sendt inn for retten.

Rettens administrator, tingrettsdommer Steinar Backe, var krystallklar og ikke i tvil hva ovennevnte angikk. Han la til grunn at det i dette tilfelle allerede eksisterte en rettskraftig dom, hvor UNE nylig hadde forkastet og avslått gjenåpningsbegjæringen.

Nekter å returnere

Politiet meddelte at utlendingen på ingen måte har spilt på lag med tanke på effektuering av utvisningsvedtaket, og det var derfor ikke mulig å få ham direkte uttransportert til hjemlandet i forbindelse med prøveløslatelsen.

Utlendingen har ei heller vært villig til å fremskaffe sitt pakistanske pass, som i følge ham selv skal være oppbevart hos hans bror.

Dernest, har utlendingen uttrykkelig overfor politiet gitt uttrykk for at han ikke frivillig vil reise tilbake til Pakistan.

Internert

Retten konkluderte dermed at en internering som politiet her ønsket, ikke var et uforholdsmessig inngrep, og etterkom derfor politiets anmodning. Interneringsfristen ble satt til fire uker.

