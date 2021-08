annonse

annonse

Britiske, amerikanske og australske myndigheter ber sine borgere om ikke å dra til flyplassen i Kabul.

– Det er vedvarende og høy fare for terrorangrep. Ikke reis til Hamid Karzai internasjonale lufthavn. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekk deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i et oppdatert reiseråd fra det britiske utenriksdepartementet, skriver NTB.

Kjøreturen ut til flyplassen er svært farlig, og folk er blitt mishandlet på vei til flyplassen.

annonse

Nesten 90.000 amerikanere og utlendinger evakuert siden Taliban inntok Kabul og tusener av mennesker har stimlet sammen utenfor flyplassen i håp om å kunne reise.

Les også: Brite vil evakuere hunder og katter fra Kabul

Ifølge The Guardian er det særlig frykt for et mulig selvmordsangrep fra en IS-gruppe.

annonse

Jake Sullivan som er Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver sa søndag at gruppen utgjør en reell fare.

IS er ansvarlig for noen av de verste terrorangrepene både i Afghanistan og Pakistan de siste årene.

Norge er kjent med trusselen mot flyplassen i Kabul

– Norge har til nå ikke gått ut med en generell oppfordring, men vi er kjent med trusselen og gjør løpende vurdering av situasjonen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474