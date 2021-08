annonse

De mener det er et høyreradikalt symbol og føler det er skremmende at det brukes i en valgkamp. De får støtte fra en forsker på ekstremisme.

– Det er et kors som symboliserer sammensmeltingen mellom «Åsatru» og kristendommen. På dette korset har du Tors Hammer og Fenrisulven, og det kristne korset i ett. Jeg synes det er et godt symbol, sier Jacobsen, og forteller at han kjøpte det på Vikingmuseet i Lofoten under valgkampen i sommer.

Men Hareide tar sterk avstand fra hans smykkesymbolikk.

– Jeg synes det er skremmende at en bruker den type symbol nå i en valgkamp. Vi vet jo at dette er symboler som høyreradikale miljø har brukt tidligere, og bruker nå. Jeg reagerer på det også fordi dette har ikke noe med det kristne korset og den kristne tro å gjøre, og derfor så synes jeg det er veldig leit, sier han til TV 2.

Lan Marie Berg reagerer både på smykket og slagordene i Demokratenes valgbod som «Hvite liv teller», «Vekk med klimahysteriet» og «Stopp folkevandringen til Norge».

– Jeg synes det er ganske spesielt å høre ham snakke om det korset, og også det at vi ser at de går rundt med t-skjorter som sier at norske liv teller, og sprer konspirasjonsteorier om at det pågår folkevandringer til Norge. Det synes jeg er veldig skremmende at et så navlebeskuende og fremmedfiendtlig parti kan komme inn på Stortinget, så det må vi ta til motmæle mot.

Berg mener vi må ha en kunnskapsbasert debatt, men hun opplever at Demokratene sprer både konspirasjonsteorier, klimafornektelse og fremmedfrykt.

Forsker Cathrine Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo sier at mange høyreradikale partier i Europa blander kristne symboler med førkristne og førkatolske symboler for å gjøre nasjonalismen tykkere. Hun sier de vil ekskludere borgere med muslimsk minoritetsbakgrunn.

Ugland Jacobsen sier til Resett at han mener Hareide og Berg «sitter i glasshus».

– Hvem er de til å kritisere min korsbruk, når de vil åpne norske grenser for menneskefiendtlige ideologier som hater kristendommen? Hvis det er noen som motarbeider kristne verdier, er det dem og ikke meg, mener han.

Ugland Jacobsen sier at korset han bruker «symboliserer det særnorske ved kristendommen» og påpeker at det har blitt gitt til mange konfirmanter opp igjennom tidene.

– Vår mytologi er kultur, og er som kristendommen en del av vår kulturelle plattform. Jeg er ikke bare kristen. Jeg er også rotnorsk, med de rituelle særegenhetene dette innebærer i våre religiøse tradisjoner. Vi feirer ikke jul og påske akkurat som andre kristne land. Vikingtradisjoner og myter henger igjen som kulturelt krydder – alt er preget av vår historiske arv. Våre kristelige tradisjoner blir aldri helt lik de som tyskerne, romere eller polakker har, men ordet er det samme, og vi tilber den samme Gud, sier han og viser til disse linjene fra Bjørnstjerne Bjørnson:

Tors hammer-tegn er ditt, det ligger kristnet nu i hvitt, og alt vort hjærteblod, det strømmer derimod.

– Dette handler om våre røtter og den norske folkesjelen, såvel som om kristendommen. Det skulle virkelig bare mangle at vi ikke skal stå opp for alt sammen, avslutter Ugland Jacobsen.

