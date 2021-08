annonse

Venstresiden har en lang historie for å hate Vesten og USA spesielt. Høyresiden må passe seg for å bidra til selvforakten.

Det er en underlig koalisjon av kritikere mot Joe Biden og hans uttrekning fra Afghanistan som nå opererer på tvers av politiske fløyer og medier i Vesten.

At misjonærer for innføringen av vestlige verdier og systemer i andre land er kritiske til uttrekningen fra Afghanistan, er ikke noen bombe. Det er denne konstellasjonen i Terje Tvedts begrep om det humanitærpolitiske kompleks som nettopp har argumentert for den typen intervensjoner og massive statsbyggingsprosjekter som først Trump og nå Biden vil ha en slutt på. Og dette komplekset finnes ikke bare i Norge, som Tvedt er opptatt av. Det er et fenomen i de fleste vestlige land, inkludert i USA.

En annen gruppe som nå forutsigbart nok er kritiske til uttrekningen fra Afghanistan, er det militærindustrielle kompleks. Operasjoner som den i Afghanistan har sørget for en massiv pengestrøm til kontraktører som utgjør et mannskapsantall mange ganger så stort som den uniformerte, militære. Det er private firmaer som står for vedlikehold av utstyr, trening av afghanske styrker, drift og forsyning av militærbaser osv. Det er gjerne pensjonerte offiserer fra USA som jobber i og har eierandeler i disse kontraktørene. Å få jobb hos disse eller hos tenketanker og som ekspertkommentatorer i CNN og andre kanaler gir offiserer en lukrativ avslutning på den offentlige karrieren. Disse gruppene, nettopp det som går under begrepet det militærindustrielle kompleks, er naturligvis ikke fornøyd med at inntektsgrunnlaget deres nå forsvinner. De trenger krig og intervensjoner for å tjene penger.

For begge disse mainstream gruppene (det humanitærpolitiske kompleks og det militærindustrielle kompleks) er Biden en sviker som har trukket USA ut av Afghanistan. De hadde håpet på bedre fra en demokrat (på venstresiden) som ham, at han ville «rette opp» Trumps initiativ om uttrekning og «America first».

Som sagt er disse gruppenes misnøye forutsigbar. Og de er representert i de samme mainstream mediene som støttet opp om Demokratene og Biden og som hadde en besettelse mot Donald Trump. Biden har derfor motstand fra «sine egne» og de dekker mer enn gjerne hvor inkompetent de mener uttrekningen er og hvor skandaløst det er at amerikanske statsborgere og afghanske allierte av det humanitærpolitiske- og det militærindustrielle kompleks blir etterlatt uten å bli evakuert.

Men i tillegg til at «hans egne» av forutsigbare grunner finner glede i å kritisere Biden for hans svik mot deres interesser, blir han også angrepet av Trumps gamle støttespillere. Fordi Biden ikke er Trump. Deres angrepsvinkel er at uttrekningen er riktig policy (fordi også Trump var for det) men at utføringen er skandaløst inkompetent og at Trump ville gjort det mye bedre og selvfølge unngått den ydmykende uttrekning som utspiller seg.

Kombinasjonen av dette gjør at man nå i USA har en massiv selvfordømmelse av deres egen (og Vestens) leder.

Som sagt gråter det humanitærpolitiske- og det militærindustrielle kompleks for sin syke mor. De kan av ulike grunner ikke tas seriøst eller forventes å ønske seg noe annet enn at Biden står igjen som syndebukk slik at fremtidige politikere ikke går sine egne veier, men snarere lojalt gjør som disse interessegruppene ønsker av krig, massive bistandsmidler, migrasjon og intervensjon.

Min hovedkritikk denne gang går snarere mot høyresiden, mot Trumps sympatisører. Jeg opplever at de kritiserer Biden like på autopilot og svartmaler det han gjør i denne saken like ensidig og uetterrettelig som da MSM (de tradisjonelle mediene) gikk etter Trump. Og denne gjensidige fiendtligheten på autopilot mellom venstresiden og høyresiden er skadelig. Vi har i Vesten nå kommet i en situasjonen hvor det å bekjempe den motsatte politiske fløyen er blitt viktigere enn å stå sammen mot felles fiender. Vi hater oss selv mer enn vi hater andre.

Kunne ikke gått «bra»

Jeg har vært i Afghanistan mange ganger. Jeg har vært i krig (Bosnia) og jobbet i og med flere av disse statsbyggingsprosjektene i tjue år (fra 1995-2017). Min vurdering er at det ikke var noen «bra» måte å trekke seg ut av Afghanistan på. Det ville gått «shit» uansett hvordan man gjorde det. Som skrevet tidligere, har jeg kommet til at det beste ville vært å stå der med en minimumsstyrke på ubestemt tid og latt afghanerne kjempe mot hverandre, men hvor vi kunne unngått fullstendig seier for Taliban.

Men når beslutningen om uttrekning først ble tatt (av Trump) var det bare et spørsmål om i hvilken rekkefølge ydmykelsene ville komme.

Et tåpelig argument man hører fra Trump-tilhengere i USA er at det er Bidens uttrekning i sommermånedene som var uklok fordi det er den såkalte kampsesongen (fighting season) i Afghanistan. Hadde man fulgt Trumps plan og trukket seg ut innen 1. mai 2021, før sesongen for den mest intense krigføringen startet, ville de afghanske regjeringsstyrkene angivelig hatt bedre tid på å forberede seg på å stå alene.

Dette argumentet er for dumt. Sikkerhetsstyrkene kollapset på grunn av manglende tro på seg selv og det de sto for. De var, og så på seg selv, som en «leiehær». Korrupsjonen var massiv og den ble bare verre og verre ettersom uttrekningen nærmet seg og det ble om å gjøre å karre til seg mest mulig penger før Taliban tok over. Høyresiden i USA (og Trump selv) kan slik sett være «glad» for at det er Biden som hadde vakt når den uunngåelige kollapsen av regimet i Afghanistan skjedde. Trump ville heller ikke kunnet gjøre særlig mye fra eller til. Fra det øyeblikket man varslet uttrekning var det bare et spørsmål om tid før det falt sammen.

Andre argumenter mot Biden, som angivelig Trump ville gjort annerledes, var at alle de titusenvis av mennesker som har samarbeidet med USA og Vesten burde/ville vært evakuert før uttrekningen var gjennomført slik at de kaotiske scenene i Kabul kunne vært unngått. Men det forelå ingen planer for en slik evakuering da Trump forlot Det hvite hus, og han hadde lovet å trekke ut soldatene allerede 1. mai. Det andre er at en slik evakuering på forhånd jo ville signalisert at USA hadde null tiltro til sine egne allierte, og det ville i seg selv demoralisert dem ytterligere. Ashraf Ghani ba jo Biden om å ikke evakuere nettopp av denne grunn.

Fullskala krig?

Nå er det de som hevder Biden er svak fordi han ikke krever overfor Taliban at amerikanske styrker skal bli utover 31. august slik at de rekker å få alle sine allierte ut. Men denne kritikken tar ikke inn over seg maktforholdenes realiteter. De menneskene som USA og andre land i Vesten nå mener trenger beskyttelse og skal hjelpes ut av Talibans klør befinner seg spredt rundt. Ikke bare i Kabul, men også i andre deler av landet.

Å skulle lokalisere, beskytte og hente ut disse menneskene i en situasjon hvor Taliban motsetter seg det ville innebåret en massiv militær innsats. Vi snakker om titalls tusen om ikke hundretusenvis av soldater for en slik operasjon. Og inntil de var på plass og hadde okkupert landet, ville Taliban allerede ha kunne gjort kort prosess. USA har ikke annet valg enn å forhandle med Taliban. De har ingen særlig makt igjen over islamistene til tross for at de er verdens største militærmakt.

Samhold

Det er nok fristende for høyresiden og de alternative medier, republikanske politikere og folk som har støttet Trump og sett hvordan hans fiender behandlet ham urettferdig i fem år og nå ta hevn og kaste seg over Joe Biden på samme måten. Men man bør være bedre enn sine politiske motstandere. Vi er del av de samme land, samme samfunn, samme sivilisasjon, samme allianser. Det er ingen som bør glede seg over at våre ledere mislykkes eller ha interesse av å fremstille dem som mer inkompetente og ubrukelige enn de er.

Det vi er vitne til fra Afghanistan nå er ikke i hovedsak forårsaket av Joe Bidens udugelighet (selv om han godt kan være det). Det er vestlig overmot og utopier om hva som kan tres ned over hodene på fremmede, og manglende innsikt i hva som skal til for å danne en levedyktig demokratisk stat som står til doms nå.

Det var ingen måte å reise fra Afghanistan med flagget til topps. Vi tapte, mens islam og Taliban vant.

Kritikken mot utførelsen av uttrekningen kommer fra folk som etter min mening ikke vet hva de snakker om.

