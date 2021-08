annonse

Den ekstremistiske islamistgruppen Den islamske stat (IS) har påtatt seg ansvaret for angrepet ved flyplassen i Kabul i Afghanistan torsdag, ifølge Reuters.

IS påtar seg skylden via den krypterte meldingstjenesten Telegram, skriver nyhetsbyrået.

De to eksplosjonene skjedde torsdag like utenfor Kabuls flyplass, samt på et hotell like i nærheten.

Foreløpig er det kjent at minst 60 afghanere er drept i angrepet, ifølge afghanske helsekilder. Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter dessuten at tolv soldater ble drept og 15 ble såret.

