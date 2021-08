annonse

Nå blir vi angivelig nødt til å slutte med olje, siden kloden koker og økosystemet kommer til å kollapse. Tegnene er visstnok overalt. Det brenner i Amerika og Tyskland flommer over. De sier at vi må over på det grønne skiftet, eller rettere sagt subsidiert energi.

I dag står olje og gass for en stor del av landets inntekter, både direkte og indirekte. Ved et bortfall av disse må vi tilpasse økonomien.

SV forslår å fjerne formuesskatten. Tror de det vil skape sysselsetting i produktiv sektor? Vi kan ikke finansiere det grønne skiftet med skatter og avgifter. Det kan bare gjøres gjennom verdiskapning og det betyr at bedrifter må få styrket sin finansielle stilling.

Mye av statens inntekter kommer fra olje og gass. For å få gjennomført dette må vi bruke øksen på statsbudsjettet. Statens utgifter må bort. I dag bruker oljelandet Norge rundt dobbelt så mye per innbygger som våre naboland Sverige, Danmark og Finland. Så her er det mye å ta tak i. Først ryker NRK, de kan finansieres gjennom betalingstv og da har vi spart seks milliarder.

Så forsvinner pressestøtten, de som taper mest er de avisene som har drevet kampanjejournalistikk mot olje og gass. Dernest kommer uhjelp, da sparer vi over tredve milliarder. Så er det støtte til en underskog av organisasjoner, som ikke utretter noe annet enn å berettige sin egen posisjon, slik som Antirasistisk Senter. I salderingen ryker også støtten til kunstnere, vi kan ikke lenger ta oss råd til å gi millioner til folk som konstruerer fiktive rasistiske nettverk og filmer husene til navngitte personer. Eller kreative som gjør sitt fornødne på scenen og ruller seg i det etterpå. Endelig kommer vil til partier på Stortinget, de får 456 millioner kroner i året.

Norge har mange på forskjellige trygdeordninger, flest mulig av de må ut i arbeid. NAV i sin form bør avvikles, en kan ikke sette sosionomer til en slik jobb. De kan omskoleres til lagerarbeid eller bærplukking. Her trengs det folk som jobber på provisjon etter hvor mange de får ut i jobb. Den jobben burde outsources til bemanningsbyråer, de jobber målrettet. Vi bruker 100 milliarder i utbetaling av uføretrygd, der er det mye å spare. De bør kalles inn til legesjekk, det kan også outsources med provisjon. Den neste oppgaven er kontroll, der passer det med et inkassoselskap. De kan sjekke om personer er berettiget til å motta trygd, om de jobber svart, eller gjør andre ting enn å være en aktiv arbeidssøker.

Offentlig sektor må også slankes, og det mye. Det betyr at alle som har uproduktive jobber, må bli omskolert til produktivt arbeid. De fleste som stemmer på SV og MDG sitter som regel på kontor og flytter papir. De vil nok reagere hvis konsekvensene av oljestans berører dem.

Sosialister har som kjent talldysleksi, og føler at staten er en Sareptas krukke. De vil nok ble forskrekket når det ikke kommer inn lønn på kontoen. De tror også på at grønne løsninger er lønnsomme. Vel, hadde det vært så ville vi allerede ha hatt det. For kapital følger lønnsomhet, det er bare skattebetalerne som må investere i prosjekter som er usikre og uprøvd.

