annonse

annonse

FpUs kampanje «F**k nynorsk» har fått Noregs Mållag til å reagere.

– Jeg blir litt oppgitt. En skulle ikke tro man var i 2021 når de driver valgkamp med en slik skamløs anti-nynorskpopulisme som det FpU gjør nå, sier leder i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge til NRK.

I forbindelse med skolevalget har FpU en kampanje for valgfritt sidemål. De har laget en plakat med Ivar Aasen og teksten «F**k nynorsk».

annonse

– Vi er lei av at norske elever må bruke tid på fag som ikke er relevante for arbeidslivet, sier FpU-leder Andreas Brännström, som mener at man ikke trenger å kunne to språk i arbeidslivet:

– Hovedpoenget er at vi vil at unge skal utdanne seg for fremtidens arbeidsliv. Språkene er omtrent like. Når mange ikke leser og skriver godt nok, må en prioritere hovedmålet.

Les også: Grande gir rundhåndet til en robot som skal oversette fra bokmål til nynorsk

annonse

Men lederen av Noregs Mållag er uenig.

– Det å få opplæring i både nynorsk og bokmål i grunnskolen og videregående gir en språklig frihet til å velge om en vil bruke nynorsk eller bokmål resten av livet, i stedet for en falsk frihet der en velger det vekk i tre formative år på videregående.

Les også: PST langt under kravet for nynorsk

Medlem av sentralstyret til Norsk Målungdom, Marit Voldsund Fjeldvær, reagerer også på plakaten. Hun mener den er respektløs, og at det er en dårlig måte å starte et ordskifte på.

Andreas Brännström fra FpU sier at det er sidemålsfaget de vil fjerne, ikke nynorsk som språk.

– Jeg synes det er ganske hårreisende at Noregs Mållag og andre mener at en nynorskkarakter skal stå i veien for at norsk ungdom kan bli det de vil, sier han.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474