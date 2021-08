annonse

Ytringsfrihetskommisjonen arrangerer innspillsmøte for mediebransjen kl 10-12 torsdag 26. august. Resetts redaktør Helge Lurås skal etter planen snakke kl 10:55. Det er avsatt 40 minutter til spørsmål og debatt mot slutten.

Møtet streames live her.

Møteplan:

10.00:Velkommen ved leder for Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum

10.05: Norsk Presseforbund (NP) ved generalsekretær Elin Floberghagen

10.10: Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ved administrerende direktør Randi Øgrey

10.15: Norsk Redaktørforening (NR) ved generalsekretær Arne Jensen

10.20: Norsk Journalistlag (NJ) ved leder Dag Idar Tryggestad og advokat Ina Lindahl Nyrud

10.25: Landslaget for Lokalaviser (LLA) ved pressepolitisk rådgiver Rune Hetland

10.30: Fagpressen ved administrerende direktør Per Brikt Olsen

10.35: TV 2 ved sjefredaktør Olav T. Sandnes

10.40: Klar Tale ved redaktør Gøril Huse og journalist Arnfinn Storsveen

10.45: NTB ved nyhetsredaktør Sarah Sørheim

10.50: NRK ved juridisk direktør Olav Nyhus og etikkredaktør Per Arne Kalbakk

10.55: Resett ved redaktør Helge Lurås

11.00: Medietilsynet ved direktør Mari Velsand og seniorrådgiver Audun Aagre

11.05: Mediekompasset ved prosjektleder Veslemøy Rysstad

11.10: Sven Egil Omdal, journalist og leder for Kildeutvalget som leverte sin rapport 2019.

