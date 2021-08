annonse

Natt til onsdag ble to unge menn funnet med skuddskader i en oppgang på Trosterud i Oslo.

Begge er innlagt på sykehus med alvorlige skader, men tilstanden skal være stabil. De fornærmede skal ifølge en (ubekreftet) kilde ha marokkansk bakgrunn, og de er henholdsvis 19 og 27 år.

Narkotika

Politiet sitter med informasjon om at de to som ble skutt, skal ha holdt på med salg av narkotika denne kvelden. Derfor tror politiet at dette kan ha sammenheng med skytingen.



Så langt er ingen pågrepet, men politiet jobber ut ifra at det kan være flere gjerningspersoner.

