10 norske soldater har mistet livet i Afghanistan. Det norske militære og sivile engasjementet har kostet skattebetalerne nærmere 30 milliarder kroner i direkte kostnader. Taliban er tilbake i Kabuls gater. Politikerne og det humanitærpolitiske etablissementets ambisjoner om å drive statsbygging etter vestlig mønster har fullstendig feilet. Nederlaget er totalt, både militært og sivilt.

Men nå kommer ekstraregningen. Og den blir langt større dersom politikerne og de statsfinansierte NGOene i det humanitærpolitiske kompleks får det som de vil.

Regningen for denne eventyrpolitikken ender ikke opp hos politikerne. Den ender som alltid opp på samme sted. På den jevne skattebetalers bord.

Følgekostnadene på militær side vil være knyttet til gjenoppbyggingen av den nasjonale forsvarsevnen etter at Hæren rundt årtusenskiftet ble redusert til et lite ekspedisjonskorps kun egnet som styrkebidrag i internasjonale operasjoner som i Afghanistan, men så liten at den ‘knapt kan forsvare en bydel i Oslo’. Å gjenoppbygge Hæren og Heimevernet vil ta tid og koste flere titalls miliarder kroner i mange år fremover.

Følgekostnadene på sivil side, vil komme fra to hold. For det første vil NGOene, i stedet for å lære av deres mislykkede engasjement i Afghanistan, nå kreve økt humanitær innsats og mer penger. Bare vent, Jan Egeland ligger klar i startgropa og vil få all den sendetid han ønsker på NRK. Dette vil bli ønsket velkommen av det nye Taliban-regimet som står klar til å overta de korrupte sugerørene inn i bistanden og pengestrømmen fra de vestlige land

Ifølge Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, har Norge evakuert drøyt elleve hundre personer fra Afghanistan de siste dagene. Enda flere er på vei. Noen har bistått norske styrker som oversettere og renholdere. Det skulle bare mangle at vi ikke tar hånd om disse.

Men ha ingen illusjoner om at det ikke vil koste. Erfaringsmessig vil 2-3.000 til følge etter i kjølvannet i tiden som kommer på familiegjenforening. Hvor mange som kommer strømmende i tillegg til dette når flyktningstrømmen fra Afghanistan til Europa setter inn for fult, er vanskelig å si. Men det kan bli mange dersom befolkningspolitikken til de to regjeringsbærende partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, opprettholdes.

Men om vi avgrenser regnestykket til de tusen første og legger til anslag for gjenforente familiemedlemmer med en faktor på 2-3, altså totalt 3-4.000 afghanere, er det ikke småbeløp vi snakker om.

Regjeringspartiene, forskningsinstituttene, SSB og forvaltningen forøvrig kvier seg for å regne på det. Det anses som politisk ukorrekt forskning og politisk ukorrekt statistikk. Men journalist og tallknuser Kjell Erik Eilertsen, som kanskje er den i Norge som har best oversikt, regner at innvandrere fra muslimske land i Midtøsten i snitt koster den norske stat ca. 10 millioner kroner over livsløpet. Mindreårige mer, anslagsvis 13-15 millioner.

Og om vi legger til de indirekte kostnadene til økte helseutgifter, utbygging av nødvendig infrastruktur som en følge av befolkningsveksten som innvandringen bidrar til samt alternativ anvendelse av arbeidskraften i det sosiale støtteapparatet, er det ikke urimelig å regne 15 millioner kroner i kostnader over livsløpet per innvandrer fra muslimske land. Beløpet er trolig større.

Det betyr at de ca. tusen afghanske innvandrerne som Erna Solberg er i ferd med å ta inn til landet, hvorav brorparten allerede er ankommet, vil med familiegjenforening koste norske skattebetalere mellom 45 og 60 milliarder kroner. Og da har vi ikke regnet med de øvrige som måtte komme i tillegg etter press fra EU, innvandringspartiene og det humanitær politiske kompleks.

Det er med andre ord astronomiske beløp vi snakker om. Og det er penger Solberg-regjeringen allerede har forpliktet enten velgerne liker det eller ei. Det er mer enn forsvarsbudsjettet. Tre ganger så stort som Landbruksdepartementets budsjett. Tilsvarende mer enn 45-60.000 sykehjemsplasser.

Den gjennomsnittlige afghaner er som resten av innvandrerne fra Midtøsten og Afrika uten utdannelse. Som troende muslimer lar de seg vanskelig integrere. Arbeidsdeltakelsen er særdeles lav. De har vanskelig for å få seg jobb, om de i det hele tatt er motivert for det. Den brutale sannheten er at i den grad det er behov for utenlandsk arbeidskraft, trenger norsk økonomi høyutdannet arbeidskraft, ikke immigranter som knapt kan lese og skrive.

I stedet for å hjelpe afghanerne i naboland og i nærområdene, som både når flere og er langt billigere, vil denne politikken i stadig større omfang nødvendigvis undergrave statsfinansene og dermed velferdsstaten.

Dobbelt galt blir det om regjeringen, slik som tidligere og helt klart i strid med asylinstituttets intensjoner om repatriering, gir de nye innvandrergruppene ikke bare midlertidig opphold, men statsborgerskap og varig opphold. Da er løpet kjørt for den norske velferdsstaten.

