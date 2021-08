annonse

annonse

Tolv amerikanske soldater døde på flyplassen i Kabul.

– Til de som utførte dette angrepet, og til alle som vil USA vondt, vit dette: Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil jage dere; dette skal dere få betale for, sa Biden i en tale torsdag kveld, og lovet at dette skal gjengjeldes:

– Vi vil svare på dette med styrke og presisjon, og vi vil velge når og hvor vi skal slå til, fortsatte den amerikanske presidenten. Han har bedt sine militære ledere utarbeide planer for å slå til mot ISIS-K, IS-gruppen som har tatt på seg ansvaret for torsdagens angrep.

annonse

Les også: Fordømmer angrepet i Kabul

NTB skriver at USA anser Taliban og IS som fiender, og tror ikke de samarbeidet om angrepet.

– Jeg har ikke fått noen beviser fra dem som leder arbeidet i feltet om noe samarbeid bak det som skjedde i dag, sa presidenten.

annonse

Biden fikk spørsmål om man kunne stole på Taliban.

– Ingen stoler på dem. Vi må bare regne med at de fortsetter å handle i sin egen interesse. Det er i deres interesse at vi drar når vi har sagt vi skal gjøre det og at vi får med oss så mange som mulig ut, svarte Biden, fortalte at de skal fortsette evakueringen.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474