annonse

annonse

Hundrevis av mennesker stod foran Stortinget og brølte for klimaet fredag ettermiddag. Markeringen skal skape bevissthet rundt klima og natur.

Klimabrølet ble arrangert for første gang i 2019. Det nye i år er at man også skal bruke en såkalt brølemaskin. Den skal sørge for at en kan brøle over fire år.

– Vi skal i dag starte et fire år langt sammenhengende brøl, det vil foregå ved at folk laster brølene sine til nettsiden vår. Så skal brølemaskinen vår turnere rundt i Norge og konstant spille av brølene de neste fire årene, sier Even Nord Rydningen til VG.

annonse

I forkant av brølingen var det ventet at flere tusen personer skulle delta på markeringen like klokken 16, skriver TV2.

Ordet «klimabrøl» ble kåret til årets ord i 2019.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474