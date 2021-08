annonse

Mener navnene utgjør er rene «drapslister».

Over 100.000 mennesker er evakuert fra Kabul flyplass de siste 11 dagene opplyste president Joe Biden på en pressekonferanse torsdag kveld etter terrorangrepen i Kabul som drepte mange amerikanske soldater og enda flere afghanere.

For å få amerikanske statsborgere og afghanerene som har samarbeidet med USA ut av landet, innrømmet Biden at de kan ha levert navnelister til Taliban for å få dem gjennom sjekkpunkter på vei til flyplassen.

– Det har vært tilfeller der våre militære har kontaktet sine militære motparter i Taliban og sagt at en buss er i ferd med å komme gjennom, som har følgende medlemmer…slipp dem gjennom. Ja, det har vært slike tilfeller, sa han.

Det var Politico som først rapporterte om saken etter at amerikanske kongressrepresentanter skal ha blitt briefet om det og har reagert, skriver Fox News.

– Fullstendig skjødesløst og forferdelig, skriver senator Marsha Blackburn (R) på Twitter og kaller det en drapsliste (kill list)

Absolutely reckless and horrific.

The Biden Administration gave the Taliban a kill list while lying to us, saying they didn’t have details on every name and whereabouts.

Every single person involved must resign or be impeached.https://t.co/SbMrXgCEb5

— Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 26, 2021