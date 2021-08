annonse

FN varsler at opp mot 500.000 mennesker vil forlate Afghanistan innen utgangen av 2021, ifølge NTB.

– Vi forbereder oss på rundt 500.000 nye flyktninger i regionen. Det er det verst tenkelige scenarioet, sier Kelly Clements hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på en pressekonferanse fredag.

Mange afghanere frykter forfølgelse og livet under Taliban etter at opprørsbevegelsen tok over Kabul søndag for nesten to uker siden.

