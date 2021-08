annonse

Etter Frp så kom Ap og Høyre som de verste, blant de beste så kom Venstre etter KrF og deretter MDG.

Undersøkelsen er utført av MuslimerStemmer, og er leder av Mahir Osman fra Islam Net. Han har en klar oppfordring til muslimske velgere før valget:

– Det er viktig å ta et opplyst valg, så gå gjennom muslimerstemmer.no. Og stem på det partiet som best ivaretar trosfriheten og tar avstand fra islamofobiske lover som innskrenker retten til å utøve ens tro, sier han til Vårt Land, og tror at denne gjennomgangen kan hjelpe dem:

– Vi har opplevd at mange muslimer ikke stemmer fordi de synes det er vanskelig å vite hvilket parti som best ivaretar deres interesser.

MuslimerStemmer har utformet 45 spørsmål

De gått gjennom partienes ståsted. Åtte av spørsmålene dreide seg om hijab, to om niqab og en om burkini. Så var det halalmat og håndhilsing.

Det var også spørsmål om statsstøtte til muslimfiendtlige HRS. MuslimerStemmer hevder at de aktivt produserer og sprer islamofobisk propaganda mot muslimer. De mener også at det er svært problematisk av staten å finansiere slik hatspredning mot muslimer. Der kom Frp dårligst ut. De trakk også frem partier som støtter islamofobe hatgruppers rett til å skjende Koranen og retten til å produsere islamofobe Muhammed-karikaturer.

Så kom spørsmålene om hvilke partier som ville innskrenke deres trosutøvelse, slik som nekte statsstøtte til moskeer som driver kjønnsdelt koranskole eller annen undervisning. Nekte statsstøtte til moskeer som driver koranskoler eller undervisning på andre språk enn norsk. Nekte statsstøtte til trossamfunn som ikke har minst 40% kvinner i styret samt forby byggingen av utpregede moskéer med blant annet minareter.

Frp kom også dårlig ut siden de ønsker å prioritere kristne, ahmadiyya og jesidiske flyktninger over muslimske og vil ikke øke antall kvoteflyktninger.

Muslimer stemmer for det meste på venstresiden, med en overvekt på Arbeiderpartiet, men MuslimerStemmer avdekker at Ap ikke innfrir om en er opptatt av religiøse spørsmål.

– Mange muslimer ser på Frp som et islamofobisk parti. Men at Høyre og Arbeiderpartiet ville havnet på minussiden er ikke helt som folk forventet. At KrF ville slå best ut var også uventet for mange, sier Osman fra Islam Net.

Han sier at KrF er partiet, de er mest opptatt av religions- og organisasjonsfriheten. De er inkluderende og viser forståelse for religiøsitet. Men Osman understreker at utfordringen blir om Krf går i regjering med Frp og om de får fjernet statsstøtten til muslimfiendtlige HRS.

Foredrag om islam og menneskerettigheter

Der tar Mahir Osman avstand fra FNs menneskerettigheter og oppfordrer muslimer til å hevde 1400 år gamle, islamske skikker i stedet.

Den fundamentalistiske organisasjonen Islam Net publiserte en video på sin YouTube-kanal, som handler om islam og menneskerettigheter. Mahir Osman holder en tale om temaet, for en forsamling muslimske troende.

Han åpner sin tale med å skildre en muslimsk minoritet i Norge som angivelig er underlegen og usikker på seg selv.

– Det er mange punkter islam blir angrepet på, kritisert for, det er mange sider det kommer kritikk fra. Det vi merker, spesielt vi som er oppvokst her, vi som har tilbragt mesteparten av livene våre her, det er at den kritikken som kommer, hver gang det kommer et angrep, uansett hvilket hold det kommer fra, om det kommer fra kristne, om det kommer fra sekulære, om det kommer fra feminisme eller hva for en bakgrunn det kommer fra, så ser vi at de aller fleste muslimer blir sky, og de blir skremt. De er redde for å snakke, og de føler seg så og si alltid underlegne.

