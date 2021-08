annonse

Valget er i gang, og valgflesket og hjertesakene florerer. Vi har 25 partier å velge mellom, og vi er et splittet folk som aldri før, grunnet blant annet innvandring og klima, EØS bompenger med mer. Og vi har mer eller mindre unntakstilstand på grunn av Covid-19.

La oss si du er en tradisjonell sosialist, og for eksempel stemmer Arbeiderpartiet, men tilhører høyrefløyen i partiet. Du støtter ikke, eller ønsker en regjering med Arbeiderpartiet hvor SV og MDG er med. Men det får du, selv om et flertall av Arbeiderpartiets velgere kanskje egentlig mener det samme som deg.

Eller du er en tradisjonell borgerlig, og stemmer Høyere, Du som Høyrevelger støtter ikke, eller ønsker en regjering der Venstre og Krf er med. Men det får du, selv om kanskje et flertall av Høyres velgere egentlig mener det samme som deg.

I realiteten har vi derfor kun to alternativer å velge mellom i Norge, borgerlig eller sosialistisk et topartisystem, men med den forskjellen at velgerne er holdt utenfor når det kommer til hvem som danner regjering, regjeringsplattform og hvilke kompromisser og hestehandle som ligger bak.

For å danne flertallsregjering må Arbeiderpartiet i forhandlinger med SV og MDG og Senterpartiet og kanskje Rødt.

Vinner høyresiden, må Høyre for å danne regjering i forhandlinger med KRF og Venstre og eller FRP.

Partier med under 5 prosent oppslutning blant velgeren får forholdsmessig flere representanter per velger enn de store partiene, og partier under sperregrensen får flere ministerposter i regjeringen.

At vi velgere i et slikt system i det store og hele ikke har noe vi skulle ha sagt, bortsett fra hvilken side som skal danne regjering, er det tilsynelatende ingen som bryr seg om.

Norge styres av tilfeldige kompromisser som er en sammensetning av partiprogrammer på venstresiden eller en sammensetning mellom partiprogrammer på høyresiden og ingen vet på forhånd hva dette innebærer. Dette til tross for at et overveldende flertall av velgerne ikke er enige i disse kompromissene, og heller ikke har stemt på disse er det det du får. Du kan også bite deg i nesa på at det er noen sære hjertesaker disse småpartiene må få igjennom for sin støtte til regjeringen, saker som på ingen måte har støtt blant et flertall av velgerne.

Med disse kompromissene spiller det egentlig ingen rolle hvem man velger, særinteressene vinner frem okke som, og Norge vingler frem.

Det er dette vi kaller demokrati i Norge i dag. Overveldende flertall blant velgerne blir overkjørt av særinteressenes hjertesaker

Med andre ord vi har ikke noe valg.

Meningsmotstandere og særinteressepartiene, vil selvsagt argumentere for at dette er den «demokratiske» modellen vi har i Norge, og at det er jeg som velger som ikke skjønner systemet. Men det bryr meg ikke. Jeg ser hva som er realitetene og hvordan særinteressene ødelegger, og derfor står jeg for min holdning om at dette er ikke demokrati, dette er ikke slik det var ment da parlamentarismen ble vedtatt.

Jeg som velger ønsker meg en sperregrense på minst 7 prosent og helst 10 prosent, og at partier med mindre oppslutning kun kan får en representant på stortinget, så vi får et representativt Storting.

Jeg ønsker meg en valglov som sier at partier med under 10 prosent av velgerne bak seg, ikke skal ha noen ministerposter i regjeringen. Og jeg ønsker meg en lov som sier at det er det største partiet i en koalisjon som skal ha statsministeren, og at det er dennes partis partiprogram som skal legges til grunn for regjeringen. Og en lov som sier at man må annonsere før valget hvem man vil gå i koalisjon med, uavhengig av om dette blir en mindretalls eller flertalls regjering. Eller la det bli en del av valget og spør velgerne hvilke koalisjoner de støtter. Da blir det særinteressene som må spise kameler, og ikke flertallet.

Dette er bare et tenkt eksempel på hvordan dette kan gjøres, det viktige her er å få til en debatt om valgordningen, og hvordan særinteressene vinner på dagens ordning, og hvordan vi kan gi makten tilbake til velgerne.

De samme meningsmotstanderne og særinteresse representantene vil da sikkert påstå at vi da kun får et topartisystem i Norge, eller kun mindretallsregjeringer på stortingsflertallets nåde, og at hestehandelen flyttes til Stortinget. ja det blir jo stor forskjell fra sånn vi har det i dag liksom. Det som vil bli en forskjell med mitt forslag derimot er at flertallet av velgernes syn kommer tydeligere til uttrykk i politikken, og særinteressene blir parkert der de hører hjemme.

Stemmer du på små partiene, må du innse at du er en særing, og at du høyst sannsynlig befinner deg i et ekkokammer, og innse at du ikke fortjener innflytelse i politikken. Ikke det at et lite parti kan vokse dersom de står for noe som appellerer til velgerne og gjennom dette opparbeide seg oppslutning og innflytelse. Det har vi mange eksempler på, vi må bare heve listen slik at dette ikke går på flertallets bekostning.

Min oppfordring til velgerne er derfor bli hjemme. Ikke la disse politikerne tro at de representerer det Norske folk, La de som støtter dette tullet gå til urnene, og vis at dette ikke er folkets ønske. Bli hjemme til vi får en ny valglov som gir flertallet av velgerne sin rettmessige innflytelse i politikken.

