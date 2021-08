annonse

annonse

Stans massetestingen og ikke innfør generell koronavaksinering.

Korona er ikke en barnesykdom. Likevel massetestes barn og familier. Det er galt. Inntrykket som gis er at barn er symptomfrie, skjulte smittebomber som kan forårsake andres bortgang. Det er å stille barn i en posisjon de ikke skal være i. Barn er generelt friske, og de som skulle gjennomgå korona styrker sitt allerede sterke immunforsvar ved at det skapes naturlig immunitet. Det er hovedregelen.

Et barn som mister livet er en tragedie uansett sykdom. I Norge er det registrert ett barn som har mistet livet av korona hittil siden starten av pandemien. Det er ett for mye. Man kan argumentere for at tiltakene og restriksjonene har hindret at barneliv har gått tapt. Men tiltakene og restriksjonene ble ikke innført med tanke på barna. De ble satt inn for å beskytte sårbare grupper som barna kunne utgjøre en smittetrussel overfor.

annonse

Les også: Ble avvist som en konspirasjonsteori pga. Trump, nå skriver selv Aftenposten om det (+)

Nå har alle personer i risikogruppene som har villet det blitt fullvaksinerte. I tillegg har de fleste av oss utenom risikogruppene også tatt vaksinene. Likevel intensiveres massetestingen av barna og symptomfrie foreldre. Dermed fanges det opp en del positive prøver med størst smitteøkning hos barn, men det er jo fordi det er barna som testes! Når registrert smitte hos barn øker, dannes inntrykket av at barna også trenger særskilt beskyttelse med vaksiner. Men barn er generelt friske og blir ikke syke av korona. Kun i særlige tilfeller kan foreldre vurdere om deres barn, som kanskje har underliggende sykdommer, bør få koronavaksiner. En generell anbefaling er det ikke et reelt behov for.

Argumentene for vaksinering av barn er tilsvarende som ved innføringen av tiltak og restriksjoner ikke først og fremst med tanke på barna, men at barna kan være syke uten å vite det og dermed smitte noen som kan bli syke og i verste fall omkomme. Forskjellen nå er at de som angivelig kan smittes av barna er vaksinerte. Dette er voksenegoisme som ikke setter barnas helse først.

annonse

Ren, Gudgitt logikk tilsier at det er galt med generell vaksinering av barn mot en sykdom som generelt ikke er farlig for dem, med vaksiner myntet på eldre og sårbare for å beskytte voksne utenfor risikogruppene som har frivillig ønsket å ta vaksiner.

Ifølge Legemiddelverkets rapport over meldte bivirkninger av koronavaksine per 24.08.21, er det allerede registrert 28 tilfeller av alvorlige bivirkninger hos personer i alderen 0-19 år. Dette vil selvfølgelig stige ved en eventuell anbefaling om vaksinering av barn.

annonse

Les også: Illsint Fredrik Græsvik avslutter vennskapet med «Charter-Svein» etter brenning av munnbind (+)

Det hjelper ikke å si at vaksinering er frivillig hvis det kommer en anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter om koronavaksinering av barn og koronasertifikatet ligger der som et insentiv til å måtte ta vaksinene for å kunne bevege oss fritt. Mange foreldre vil da ikke foreta en veloverveid vurdering, men bare tenkte kortsiktig og pragmatisk og si, «Du må ta vaksinen, jenta mi, ellers får vi ikke reist på vinterferie».

Andre foreldre vil oppleve et press fra kommunen, skolen og andre om at barna skal vaksineres fordi flokkmentaliteten vil tilsi at man blir stående utenfor hvis man ikke ønsker vaksineringen. Også barna selv kan kanskje komme til oppleve å bli behandlet annerledes av lærere og andre barn. Det er ikke flokkmentalitet vi trenger, men flokkimmunitet, og den oppnår barna best selv.

Vi må ikke vente på forskernes konklusjoner og helsemyndighetens avgjørelser. Dette må vi foreldre og politikere bestemme nå.

Hvor er partiet mitt?

Hvor er KrF? Partiet som skal være for barna og som tenker på barna først? Vi kan takke KrF i regjering, tror jeg, for at barn i Norge ikke har måttet gå med munnbind og at tiltakene og restriksjonene vi har hatt i Norge ikke har omfattet barn i like stor grad som i andre deler av verden. Men hvor er vi nå? Nå er det barna massetestingen og vaksinene rettes mot. Barna våre, fremtiden vår. En helt uskyldig generasjon som innlemmes i en kamp som ikke er deres. Vi må beskytte dem, ikke omvendt.

Det er nok nå

Ikke mer massetesting, ikke innfør generell koronavaksinering, og oppheve koronasertifikatet. Det vil jeg si, ikke bare til partiet mitt, men til alle foreldre og politikere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474