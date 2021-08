annonse

I et innlegg på Facebook går minipartiet Liberalistene til angrep på Erna Solberg og den norske regjeringen, og omtaler dem som «ubrukelig i krisetid».

Det går mot kaldere tider i Norge. Etter en sommer med lettelser i corona-restriksjonene har smitten økt, nå som det går mot høst.

I avisene er det store oppslag om økning av coronasmittede i Norge. Fredag er det registrert 1.415 coronasmittede, der 65 smittede er innlagt på sykehus. Flere eksperter advarer derfor mot gjenåpningen som etter planen skal skje i september.

Urolig Høie

Helseminister Bent Høie var en av dem som lovet en tilnærmet normal hverdag neste måned. Nå er han ikke like sikker.

– Jeg er urolig for situasjonen. Det er også årsaken til at regjeringen ikke åpnet opp videre for halvannen uke siden, slik som var planen, men skjøv på det. Vi har ikke gjenåpnet Norge. Jeg vil appellere til at vi kan ikke ha den smitteøkningen fremover som vi har hatt det siste døgnet, sier Høie til NRK.

De negative meldingene fra regjeringen provoserer partiet Liberalistene, som i lang tid har kjempet for at Norge åpner landet fullstending.

Liberalistene er ikke representert på Stortinget, og fikk 0,2 prosent oppslutning i 2017. De stiller landsdekkende i stortingsvalget 13. september.

I en ny melding på Facebook langer de ut mot Erna Solberg og regjeringen.

– I 2017 sa Erna Solberg at valget var et “beredskapsvalg”. I 2020 lammet coronapandemien landet fullstendig, uten at en eneste forberedelse var gjort. Nå er vi på vei inn i en fjerde smittebølge, og alt tyder på at skrivebordsteoretikerne i regjeringen vil stenge ned Norge igjen.

– For dem spiller det ingen rolle, de får lønna si uansett. Hele Norge stenges fordi regjeringen har satt et tak på at landet ikke kan ha mer enn 200 sengeplasser for alvorlige tilfeller av corona, skriver partiet.

Liberalistene mener regjeringen har hatt over ett år på å utvide antallet sengeplasser slik at de kan håndtere en fjerde smittebølge.

– All tilgjengelig statistikk viser at alvorlige coronasyke reddes, om de får en sykehusplass. Det er utviklet nye metoder og medisiner som sørger for det. Det er knapt noen som dør lenger. Regjeringen er ubrukelig i krisetid, skriver Liberalistene videre.

Vaksinering av barn

Helsedirektoratet har slått fast at vi er inne i en fjerde smittebølge. Smitten sprer seg særlig blant de unge, og i flere norske storbyer er situasjonen kaotisk, skriver NRK.

I flere norske byer er det den siste tiden blitt innført påbud om å bruke munnbind. Det har også blitt mye fokus i mediene at barn blir smittet oftere av den såkalte «Delta-varianten» av coronaviruset.

Viruset ble spredt til verden fra Kina i fjor vinter.

Regjeringen skal snart ta stilling til om barn mellom 12 og 16 år skal få tilbud om vaksine.

