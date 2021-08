annonse

annonse

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad sier det er en misforståelse at de vil samarbeide med høyresiden.

– Budsjettet skal gjøres opp med flertallet på rødgrønn side, sier hun til Klassekampen.

Målingene viser at mange vender Sp ryggen. Velgerne er på vandring, og det er usikkerhet hvordan en rødgrønn regjering vil se ut. Kanskje det ikke blir bare Ap og Sp, SV må være med. Nå ser det ut til at de også må få støtte fra MDG eller Rødt.

annonse

Les også: Sp-grasrota avviser Frp – men er de på kollisjonskurs med egne velgere om klima og innvandring? (+)

Men Arnstad understreker at partiets regjeringsstrategi er blitt feil framstilt både i mediene og av politiske konkurrenter. De skal ikke innlede samarbeid med borgerlig side, eller kjøre slalåm i Stortinget.

Trygve Slagsvold Vedum ble intervjuet av Aftenposten i sommer, og det har blitt tolket som om Senterpartiet vil ha et samarbeid med høyresiden.

annonse

– Det Trygve sa, er blitt trukket fullstendig ut av sin sammenheng. I hver stortingsperiode er det noen forlik, som oljeskatteforliket i 2020 og innvandringsforliket i 2015. Det kan selvfølgelig skje også i neste stortingsperiode, sier Arnstad.

Les også: Sp-ordfører til Resett: – Ingen god politikk å hente familier fra Moria-leiren til Norge nå (+)

annonse

Arnstad har vært leder i programkomité, og sier at de vil stå sentralt i eventuelle regjeringsforhandlinger hvis det blir rødgrønt flertall.

– Vi har hele tida gitt uttrykk for at Høyre og de borgerlige skal ut av regjeringskontorene, sier Sps parlamentariske leder, og legger til:

– Vi har ikke lagt skjul på at vårt foretrukne alternativ er en Ap/Sp-basert regjering, men helt uavhengig av hvordan regjeringskoalisjonen blir, må regjeringen ha flertall for budsjett på sin side. Da er det også et felles ansvar på rødgrønn side å få til et felles budsjett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474