Une Bastholm frykter at en markedsstyrt avvikling av olje- og gassnæringen vil sette arbeidsplasser i fare.

MDG-leder Une Bastholm og tidligere byråd i Oslo, nå stortingskandidat, Lan Marie Berg, la fram partiets plan for en grønn omstilling. Planen heter: «Norge trygt ut av olja – et veikart for omstilling». Bastholm forteller at den skal konkretisere MDGs «viktigste og ufravikelige krav», skriver Vårt Land.

– At vi slutter å lete etter mer olje og gass, og at vi setter ned en oljekommisjon med partene i arbeidslivet som planlegger veien ut av oljealderen.

MDG vil også ha en sluttdato for oljen. Den har de satt til 2035.

– Forskjeller er at vi er tydelige på at oljearbeiderne ikke skal stå alene i denne omstillingen. Staten må sørge for at vi har fått på plass nye investeringer, oppdrag og jobber før det skjer, sier Bastholm.

– Det finnes ikke én næring som kan erstatte olja. Det finnes mange. Men MDG vil drive fram en storsatsing på havvind og solenergi, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring, bioøkonomi og sirkulærøkonomi, i tillegg til å gi gründere bedre muligheter for å utvikle lønnsomme bedrifter.

I MDGs verktøykasse skal det garanteres for:

Omstillingsstøtte til bedrifter.

Omskoleringstiltak for oljearbeidere.

«Lønnstilskudd til oljebedrifter som midlertidig mangler oppdrag, så de kan beholde ansatte i en overgangsfase.»

annonse

