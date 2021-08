annonse

Svindlere tar kontrollen over brukeres Facebook.

NorSIS -tjenesten Slettmeg har fått henvendelser fra mange som har blitt lurt. Det begynner med at man får en melding fra en venn om å delta i en konkurranse. Men den kommer egentlig fra svindlere.

– Deretter går vedkommende inn på Facebook-siden din og melder at de har glemt sitt passord, og ber om å få et midlertidig tilsendt til din telefon. Koden du skal få på telefonen din, er det midlertidige passordet ditt, sier leder for Slettmeg.no, Hans Marius Tessem.

– Når du sender «vennen din» denne koden, gir du dem ditt midlertidige passord til Facebook, ikke en kode for å delta i et spill. Svindleren kan da logge seg inn og ta kontroll over din Facebook-konto, sier Tessem.

Når de får kapret Facebooken brukes den til å utøve kriminalitet, slik som svindel eller spredning av ondsinnet programvare.

