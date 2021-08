annonse

Under en valgdebatt på Jessheim Bibliotek var et av temaene barnefattigdom.

Hans Andreas Limi fra Frp skal da ha henvist til innvandrere som spesielt utsatte i kraft av gruppeidentitet, ifølge SV-politiker Ahmed Mahmood. Han var en av tilhørerne.

– Etter innleggene og debatten mellom de fremmøtte politikerne skulle det komme spørsmål fra salen. Jeg tok opp ordet og valgte å konfrontere Limi på det han sa om innvandrere, som jeg følte var stigmatiserende, sier Mahmood til Utrop. Han valgte å konfrontere Limi av en etter hans mening viktig grunn.

– Utspillet er i tråd med Frps gruppetenkning, og ting de har uttalt om innvandrere i valgkamper. I salen var det et soleklart flertall av majoritetsnorske, og de kan få feil inntrykk av innvandrere hvis ikke jeg hadde tatt dette grepet og korrigert Limi.

SV-politikeren mener at det et problem at Limi angivelig kun snakket om etnisitet, og ikke andre faktorer slik som fluktbakgrunn og utdanningsnivå. Han er positiv til en fattigdomsdebatt som del av innvandringsdiskusjon, men med det som i hans øyne er et mer nyansert fokus.

Mahmood mener videre at hvis vi ikke nevner de underliggende faktorene så handler det kun om innvandrere som gruppe, noe som han anser som feil.

Limi avviser at han bidrar til stigmatisering av innvandrere.

– Jeg viste til tall som dessverre indikerer at økningen i barnefattigdom er størst blant barn som enten har en direkte innvandringsbakgrunn eller kommer fra familier med innvandringsbakgrunn, og dette var poenget mitt.

