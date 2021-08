annonse

Taliban-talsmann påstår at de har tatt kontroll over deler av flyplassen i Kabul.

Pentagon uttaler imidlertid at Taliban ikke har kontroll over operasjoner på stedet.

– I dag ble tre viktige punkter i den militære delen av flyplassen i Kabul evakuert av amerikanerne og kontrolleres nå av det islamske emiratet, skriver Taliban-talsmann Bilal Karimi i en Twitter-melding.

Karimi uttaler at kun liten del av flyplassen er under amerikansk kontroll.

Siden rykket Pentagon ut og sa at Taliban ikke har kontroll over noen av operasjonene som pågår på flyplassen.

– De har ikke kontroll over noen av portene, de har ikke kontroll over flyplassdriften. Det er fortsatt under amerikansk, militær kontroll, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser til NTB at de ikke har informasjon som tilsier at Talibans uttalelse faktisk stemmer.

– Men det er ikke urealistisk at de kan ta kontroll over deler av flyplassen uten at det påvirker vår sikkerhetssituasjon, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for FOH.

