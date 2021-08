annonse

Analytikere mener at Taliban vil støtte al-Qaida diskre.

– Hvis Taliban i 2021 er forskjellig fra Taliban i 2001, er det ikke fordi de har moderert sin mørke religiøsitet, men fordi de ikke ønsker å gjøre samme strategiske feil, nemlig den blinde støtten til al-Qaida som kostet dem makten, sier Jean-Pierre Filiu, en jihadist-ekspert ved universitetet Sciences Po i Paris.

Filiu sier at Taliban vil tilby bin Ladens etterfølger Ayman al-Zawahri og andre sikkerhet. Det er personlige bånd mellom dem.

Da Haibatullah Akhundzada ble utnevnt til Talibans leder i 2016, fikk han lykkeønskninger fra Zawahri. Da Trump gjorde en avtale med Taliban, lovte de at Afghanistan ikke skulle være en base for angrep på USA. Utenriksminister Mike Pompeo hevdet at Taliban hadde brutt med al-Qaida.

Men Michael Rubin ved tenketanken American Entreprise Institute sier at Taliban har aldri villet kutte båndene til al-Qaida.

– Til sjuende og sist dreier dette ikke seg om at to politiske eller militære grupper kutter båndene, men heller at bror bryter med bror, eller at fetter bryter med fetter.

Talibans kommer nok til å bekjempe den lokale IS-gruppen som består av noen som brøt med Taliban i 2014. Filiu mener at Taliban aldri vil tilgi det.

– Taliban vil uten tvil samtidig sørge for at denne undertrykkingen av IS blir lagt merke til, for å forbedre sitt renomme i Vesten.

