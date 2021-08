annonse

Mener at dagens reservevaluta-system uthuler den amerikanske industrielle basen til det punktet hvor USA kan ha problemer å kjempe en krig mot sine større rivaler.

Luke Gromen er grunnlegger og administrerende direktør av Forest for the Trees, LLC, et makro/tematisk forskningsfirma som samler et stort utvalg av makroøkonomiske, tematiske og sektortrender på en ukonvensjonell måte. Forest for the Trees identifiserer deretter lovende investeringsmuligheter, og selger sine analyser og tjenester til institusjoner og enkeltpersoner.

I motsetning til Albert Marko, som Resett nylig har intervjuet, er Luke Gromen kjent for å mene at statusen til den amerikanske dollaren (USD) som verdens ubestridte reservevaluta er ved veis ende, og at ett nytt – mer balansert – system kommer til å vokse frem innen relativt kort tid.

Gromen mener faktisk at reservevaluta-systemet slik det ser ut i dag – dollar hegemoniet – utgjør en alvorlig sikkerhetspolitisk trussel for USA. Han tror også at vi står foran en voldsom inflasjonsbølge i USD-denominerte varer, tjenester og investeringsobjekter. I tillegg er han en sterk tilhenger av gull, og har stor tro på fremtiden til kryptovalutaer.

Hvilke argumenter legger han til grunn? Resett har tatt kontakt med Gromen for å få et innblikk i hvordan han tenker.

