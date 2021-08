annonse

Farahmand er tidligere norsk etterretningsoffiser, og er nå stortingskandidat for Høyre i Telemark.

Han sier USA og må nok engasjere seg militært igjen så lenge Afghanistans er styrt av Taliban.

– Det kan absolutt hende at det blir behov for at vi agerer på en eller annen måte. President Biden gjorde det temmelig klart forleden. Det vil også da implisere Nato og dermed Norge. Vi er ikke ferdige med IS, sier Farahmand til VG.

– Den jevne afghaner har i det store og hele hatt det fredelig i 20 år, så opplever de dette. Det er dessverre slik at vi ikke er ferdige med IS eller noen av de andre islamistgrupperingene, sier Farahmand til VG.

Han var etterretningsoffiser fra 2003 til 2011. Han er bekymret for at Afghanistan kommer inn i en langvarig konflikt, og at man står overfor de samme problemer som i Syria.

