annonse

annonse

Valgkampen 2021 er for meg et langt gjesp om innbilte fiender, samt beretningen om et varslet regjeringsskifte.

Alle vet at Støre blir statsminister med tidenes minste Ap i ryggen (pass deg Støre!). En ynkelig svanesang for en tidligere Høyremann. Erna har nok alt følerne ute et sted i den dunkle EU-lobbyen. Mini-Merkel blir ikke arbeidsledig lenge. En sentimental statsministerkontorovertakelsesseremoni venter i september.

Les også: Tina Bru nekter å stanse vindkraftutbyggingen: – Fremstår som arrogant og blottet for empati (+)

annonse

De er ennå ganske store, H og Ap. Hadde de enda hatt vett til å regjere sammen! Men innbilte fiender som de er, kan de ikke det. Trekk fra litt sentralisering og to prosent i allmenn skatt. Hva står da igjen? Mest historien. Ap var faktisk engang kommunister. At de i dag er såpass like Høyre vitner om et tilpasningsdyktig maktparti som vet å lytte til vinden. (Kanskje ikke til vindmøller.)

Det er nesten så jeg håper Støres prosjekt med Sp og SV får et mandat for lite, slik at Ap må velge mellom MDG (for vindmøller) og Rødt (mot vindmøller). Som en Don Quijote må Støre ta et valg. Det som er ille, for folk flest, er at uansett må Norge lide med at røde eller såkalt grønne fanatikere får makt over Norges utviklingssammenbrudd.

At det å regjere med SV var et problem engang i en svunnen vår, vel det er nå valgkampens heteste potet. Vedum ble sparket ut på gangen, der han sto i døren ved statsministerens kontor. Ble sparket videre ut på åkeren av konservative sosialistiske velgere i Norge. Når det kommer til stykket, stemmer de heller Ap en Sp. Hva er det med nordmenn? Vil de alltid ha mer av det samme når det blir alvor?

annonse

Les også: Listhaug hardt ut mot Aps innvandringspolitikk i Resett-intervju: – Under Stoltenberg var de til å stole på (+)

Ikke for det – jeg kunne ikke brydd meg mindre om et så skakkrygget parti som Sp. Høyre, venstre. Høyre, venstre. Ta kontakt med en historiekiropraktor. Mulig de har funnet retningen nå, en traktor i bakspeilet på en limousin. Har du forresten tenkt over navnet på Arbeiderpartiet i det siste?

Tenker bare at når oljen vår er så ufortjent, og vi bør donere enda mer enn alt det vi kaster på despoter og andre Clinton-er så burde vel Hylland-Eriksen og andre dypttenkende statsstøttede akademikere mene at Støre burde gi fra seg halve formuen sin, slik Norge bør gi fra seg halve kongeriket?

Nok utenomsnakk. Den største innbilte fienden i valgkampen heter Mr. Klimakrise. Han ser ut som alt det beste i verden, inklusive den industrielle revolusjon. At resten av verden hermer etter ham, har fått Vesten til å føle seg avleggs. Den nye moten bruker kullkraft og barnearbeidere for å utvinne såkalt ren energi, som visstnok ikke skader verden.

Og mens norske politikere står der på rekke og rad, foran den en gang så slagkraftige Fredrik Solvang, og snakker om innbilte farer, foregår det terror i Afghanistan som ikke akkurat blir like hardt kritisert av norsk presse som andre type (norske) terroraksjoner. For å si det mildt.

Les også: Vi har ikke valgt deg for å bli kalt hatefulle, Erna. Norge er faktisk toleransens høyborg (+)

annonse

Disse stakkarene der nede i Afghanistan, de vet ikke bedre. Er det slik det er fatt MSM og politikere til venstre for FrP? Stakkars, de er jo så dumme at de ikke engang forstår islam, de der nede. Ikke så godt som vi forstår den i Norge. Vi forstår islam så godt at vi ikke trenger en debatt. Inshallah!

Jeg har for lengst gitt opp norske politikere flest og MSM. Det må jeg delvis «takke» Resett for. Her kunne jeg hatt en givende og morsom tid. Fulgt med på valgkampen, som i gamle dager. Vurdert det eller det partiet. Hatt livlige debatter på fest og søndagsmiddag.

Orker ikke det mer. Går høflig på toalettet om slikt snakk begynner. Blir dårlig av å høre på en debatt som foregår innenfor rammer som ikke viser helheten og sannheten om den verden vi lever i. En kvasidebatt der høyre- og venstresiden er skjønt enige om det meste. Der det ikke spiller så stor rolle hvem som «regjerer». For uansett så regjerer i dag skyldfølelse, liksomfrustrert, bortskjemt ungdom og tanketomhet. I hvert fall i Vesten. Og det brukes av markedskreftene. Da er både høyre- og venstresiden fornøyd. Skjønt enige.

Jeg har forhåndsstemt. Demokratene. Lykke til! Skulle partiet få et mandat eller flere, vil i hvert fall yrkespolitikerne på stortinget få jevnlige spørsmål om alt de skjønt enige gjør galt sammen. Fra SV til Høyre. Rødt er ekstreme. MDG er ikke et parti, de er en propagandaorganisasjon forkledd som et parti. FrP har fremdeles noen gode folk. Jeg er i stille stunder lei meg for at jeg ikke stemte på Sylvi, som jeg jo så for meg for noen år siden. Ikke for at hun er noe dårligere nå, (jeg tror ikke hun helt forsto ikke hva hun egentlig sa da hun sa ordet nasjonalkonservativ) men fordi det ikke leder noe sted hen det splittede prosjektet som i dag er FrP.

Les også: Den store katastrofen er deg, Erna (+)

Jeg tror Demokratene er et mye bedre parti enn Bompartiet. Retorikeren og den dyktige skribenten Kent Andersen, nestleder i Demokratene, er i en helt annen liga enn han der Trym fra Bergen som ble målbundet av Siv på valgdirekten. Det hadde ikke Andersen blitt! Det er kanskje derfor han ikke blir invitert til seriøs debatt?

At folk i Norge ennå stemmer på gamle partier, tror på at det er en vesentlig forskjell mellom Ap og H, er for meg uforståelig. Begge vil ha makt. Og begge har bevist at de kan samarbeide med ekstremister som MDG på lokalplan. Begge har flørtet med MDG. Om de ikke tar dem som brudepike blir det kommunisten i Rødt. Da får Støre og Ap noe å forsvare. Møter seg selv i historiens dør.

Men morsomt kan det vel kanskje bli, sånn likevel? Vi snakkes 14. september! En ting er sikkert: Venstresiden får det tøft uansett utfall, for de er splittet i mindre fraksjoner.. Men de kan jo alltids ringe Biden for råd. Der over er de jo ennå ett parti, sånn på papiret. Om han husker at det ringte for litt siden, da …

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474