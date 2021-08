annonse

annonse

VILTi er det nye navnet på Joikakaker, og nytt design på emballasjen følger også med dette skiftet.

Det nye designet er inspirert av samisk kultur og kulturelementer, skriver Nortura i en pressemelding.

– Joikakaker har vært et kjært og ikonisk produkt for mange. Når vi nå lanserer nytt navn og design ligger det en lang prosess bak. Vi takker Sametinget og Samerådet, som har gitt viktige innspill i prosessen. Det har vært helt essensielt for oss å ha en tett dialog med dem underveis, fordi det sikrer at vi ivaretar den samiske kulturen på en god måte. Vi er derfor stolte av å kunne presentere navnet VILTi og et nytt og mer modernisert design på emballasjen, sier markedssjef i Nortura, Henriette Bergli Eriksen.

annonse

Christina Hætta, som er leder for Samerådets kulturavdeling, mener man med dette tar skrittet inn i vår tid.

– Nortura har vært svært lydhøre og imøtekommende for våre tilbakemeldinger om den gamle joikabolleboksen, og vi takker for et godt og inspirerende samarbeid med å bringe denne folkefavoritten fra 1960-tallet til 2021, sier hun.

Hætta mener man har utarbeidet en emballasje som gjenspeiler samisk kultur og tradisjon på en moderne måte.

annonse

– VILTi er et produkt som inneholder og markedsfører reinkjøtt, noe som gjør produktet viktig for det samiske samfunnet, fortsetter Hætta. Bruk av samiske kulturelementer i ikke-samiske produkter krever samisk kunnskap, slik at det også kan komme det samiske samfunnet til gode. Det tror og håper vi at vi har oppnådd i utarbeidelsen av ny emballasje for VILTi. Samerådet har satt pris på å kunne bidra til dette arbeidet, som vi håper kan inspirere flere, avslutter hun.

VILTi kommer i klimasmart emballasje som Nortura lanserte i fjor.

– Av miljøhensyn har Nortura vektlagt å bruke opp resterende emballasje før vi tar i bruk ny emballasje. Derfor vil noen oppleve å se VILTi allerede nå i butikkhyllene, mens andre vil se den gamle emballasjen en stund til, sier Bergli Eriksen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474