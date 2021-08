annonse

Så langt har det nærmest vært tyst i pressen om denne grove alvorlige voldshendelsen ved Ås videregående skole fredag 20. august 2021. Rektor ved skolen sier til Resett at hendelsen er «veldig spesiell»

Ifølge politiet, har det vært en pågående konflikt mellom to parter som resulterte i at en gutt (18) «Seyed» stormet inn i et klasserom ved Ås videregående skole og gikk til angrep på en elev med øks.

Flere domfellelser

Til tross for «Seyeds» unge alder, har han allerede opparbeidet seg en skremmende voldelig straffehistorikk. Han er tidligere dømt for flere ulike voldshendelser, samt at han er tiltalt for grov kroppsskade i en sak som er berammet i Oslo tinghus 16. september 2021.

I den anledning gjengir Resett nedenfor Statsadvokatens tiltalebeslutning:

Grunnlag – grov kroppsskade med mer

«Fredag 12. februar 2021 ca. kl. 18.00 ved Nike Store i Karl Johans gate 12A i Oslo, slo og/eller sparket han/og eller i felleskap med «Abdullah» – «Eirik», samt at «Abdullah» knivstakk «Eirik» ved bruk av en machete (lang) kniv.

«Eirik» løp deretter inn på butikken til Nike Store i Karl Johans gate, hvorpå «Abdullah» og «Seyed» fulgte etter.

Inne i butikken, holdt «Abdullah» macheten mot «Eirik» mens han ble sperret inne ved hjelp av «Seyed».

«Eirik» ble som følge av volden påført et kutt på rompa, som måtte sys med sju sting, samt et brudd i underarmen.

Pågripelse

Fredag 20. august 2021 ble «Seyed» igjen pågrepet av politiet og siktet for grov kroppsskade samt trusler.

Dette på bakgrunn av at han gikk inn i et klasserom på Ås videregående skole og angrep en elev med øks. Det bemerkes at eleven som ble angrepet allerede har et betydelig kriminelt rulleblad, sett i relasjon til hans unge alder. «Seyed» slo den 17 år gamle eleven i hodet med øksen, og eller skaftet.

Utfra en ubekreftet tilbakemelding fra en informant, kommer både fornærmede og gjerningsmannen etter det Resett kjenner til fra Afghanistan.

Skadet

På bakgrunn av angrepet, fikk fornærmed et kutt i panna. Han ble deretter kjørt til Ski legevakt, men etter en undersøkelse og behandling, ble han utskrevet.

Fengslet

Lørdag 21. august 2021 ble «Seyed» fremstilt for varetektsfengsling i Romerike og Glåmdal tingrett, siktet for overtredelse av straffeloven § 274 (grov kroppsskade) første ledd, jf. § 273 og straffeloven § 263 (trusler).

I retten fremkom det at «Seyed», to dager i forkant av selve voldshendelsen på Ås videregående skole, møtte opp på skolen, for å utøve vold mot fornærmede. Ovennevnte planlagte fysiske konfrontasjon ble derimot forhindret, takket være en polititjenestemann som fikk opplysninger om at «Seyed» var på vei til Ås Videregående skole for «å ta» fornærmede.

Resett er kjent med at det skal ha vært et tema mellom «Seyed», ansatte ved skolen og polititjenestepersoner ved flere anledninger før nærværende voldshendelse. Derfor fikk «Seyed» uttrykkelig beskjed om å holde seg unna Ås videregående skole, noe han ikke etterkom.

Besøksforbud

I forbindelse med fengslingsmøtet fredag 21. august 2021, var det et ønske om at «Seyed» ble ilagt et besøksforbud mot å oppsøke Ås videregående skole. Dette tok ikke retten til følge.

Fengslet

Retten bestemte at «Seyed» kan holdes varetektsfengslet inntil to uker, dersom ikke annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover 3. september 2021.

Forebyggende

I denne saken, er det over flere år gjentatte ganger forsøkt forebyggende svært kostbare tiltak fra myndighetenes side, uten at dette har forhindret nye kriminelle- og svært voldelige handlinger fra «Seyed».

Resett ba Øst-politidistrikt om en redegjørelse

– Kan Øst politidistrikt (Øst PD) gi en generell tilbakemelding på hva som egentlig skjedde på skolen denne dagen, samt hva som var grunnen til dette oppgjøret?

– I forbindelse med en hendelse i Ås 20. august har politiet pågrepet og siktet en person for grov kroppsskade og trusler. Vedkommende er varetektsfengslet i to uker. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan vi ikke si noe mer rundt selve voldshendelsen, svarer politiadvokat Beate J. Vestre i Øst-politidistrikt.

Rektor

Rektor ved Ås videregående skole, Synnøve Aas Gulvik, bekrefter hendelsen.

– Det var en intern elev og en utenforstående som har hatt en pågående konflikt, som endte i en svært skremmende voldsepisode innenfor skolens område. Jeg har jobbet i skolen i 30 år, og dette er veldig spesielt. Det første vi herfra tenker på, er å ivareta ansatte, elever og foreldre. Dernest får politiet ta tak i alt det andre på riktig måte, sier hun til Resett.

– Føler du/dere at tilstrekkelig bistand og hjelp fra politiet her er gitt?

– Vi kommuniserer og har et godt samarbeid med politiet. Vi vil ha en trygg og god skole, samtidig som vi vil han en åpen skole. De som eventuelt driver med kriminelle handlinger må håndteres av politiet, og jeg stoler på at politiet gjør den jobben de skal.

– I dag er hovedoppgaven å ivareta mine ansatte, elever og ikke minst sørge for en trygg arbeidsplass for skolens lærere og elevene, sier rektoren hun avslutningsvis.

