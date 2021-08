annonse

Den norsk-italienske forfatteren og dramatikeren Demian Vitanza mener at Norge har kommet et stykke på vei siden valgkampen i 2017, hvor brunost, julesanger og Rinkeby, var det som sto på planen.

Vitanza skriver i Klassekampen at «det er en sjokkerende påminnelse om hvor vi var for fire år siden, og hvor mye som har skjedd i vår kollektive bevissthet siden da.»

Ibsenprisen-vinneren fra 2019 mener at det var en usmakelig debatt, hvor det ble snakket om Rinkeby, svenske tilstander, gjengkriminalitet, håndhilsing, minoritetsungdom som ikke hadde lyst til å dusje sammen med andre, svinekjøtt, julesanger og vaffelrøre.

Det hele begynte ifølge Vitanza den 29. juli 2017, når Ola Borten Moe (Sp) og Linda Hofstad Helleland (H) sparket i gang valgkampen med å snakke om norske verdier med VG.

Vitanza gjør et nummer ut av at dette intervjuet kom ut i VG «dagen etter at Nordisk Motstandsbevegelse marsjerte gjennom gatene i Kristiansand. Samme år som Donald Trump tok presidentstolen i Det hvite hus. Samme år som Alliansen ble registrert som politisk parti. Samme år som Helge Lurås lanserte Resett.»

Han mener bevisstgjøringen som metoo-bevegelsen, Black Lives Matter, tiårsmarkeringen av Utøyatragedien og klimarapporten har ført til, gjør at venstresiden nå er i medvind.

– Denne valgkampen er tapetsert i rødt og grønt, den er preget av kampvilje mot forskjeller, mot høyreekstremisme og mot klimatrusselen, skriver Vitanza.

Han mener at «anstendigheten og menneskeverdet» har vunnet terreng og mener dette dels er en «reaksjon mot den vulgære høyrepopulismen i USA og andre viktige land. Dels som et resultat av den bevisstgjøringa metoo-bevegelsen og Black Lives Matter har banet vei for. Dels som en trøtthet mot regjeringa i Norge og de nære båndene med Frp.»

– Det er nå vi har sjansen til å bygge et samfunn, og ikke minst en solidaritetskultur, som er rustet til å gå gjennom radikale endringer uten å gå opp i sømmene. Det er nå vi har sjansen til å veve et samfunn med slitesterke tråder. Et seil som tåler sterke vindkast, skriver han.

