Når veien du kjører på er for dårlig, bompengeringene er for mange og skolen din blir lagt ned, når gravemaskinene inntar turterrenget ditt for å lage vindmølleparker, når fødestua di legges ned, er det politikk.

Det som skjer og som påvirker deg direkte i hverdagen, er resultat av de politiske partienes målsetninger hvordan de ønsker at vår hverdag og framtid skal være. Det som skjer i din kommune eller i vårt land skjer ikke som et kaos av tilfeldigheter, det skjer som følge av politikk og et demokrati som fungerer.

Utfordringen kommunene og landet står overfor i dag er å ha et samfunn som imøtekommer dagens behov og vekst uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få de samme mulighetene som oss. De fattigste får oppfylt sine grunnleggende rettigheter og det skapes muligheter for et bedre liv. Samtidig legges det vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i fremtiden. Vi må jobbe både med klima og miljø samtidig som vi ivaretar de sosiale forhold på en god og økonomisk måte.

Vi ønsker at barna som fødes og vokser opp i dag skal få oppleve et Norge hvor det er trygghet for alle, en god velferd, og hvor vi overleverer kloden i god stand til neste generasjon. I distriktskommunene er det ventet en sterk ubalanse mellom pensjonister og personer i arbeidsfør alder. Denne utviklingen øker fordi mange av de yngre flytter til byene og stifter familie der. Dermed risikerer vi at veksten i antall personer i yrkesaktiv alder blir klart svakest i distriktene. Virkeligheten er at de neste årene vil vi bli færre i jobb bak hver pensjonist, klimaendringene vil tilta, digitaliseringen vil påvirke mange arbeidsplasser og inntektene fra olje og gass vil gå ned.

Vi ønsker politikere som vil investere slik at det kommer flere tilbake i arbeidslivet, legge til rette for at barn ikke oppdager at foreldrene sliter med barnefattigdom, få foreldrene i jobb, samt styrke psykisk helse og rusomsorgen.

Politikere trenger folket for å holde dem i øra. Folket tar ikke av. Folket er rolige og sindige. Folket sier til de som tar av at nå må du roe deg. Uten grunnlag i folket kan ingen politikere gjøre noe. Dere må snart skjønne at menneskene er deltagere i samfunnet, ikke bare velgere.

