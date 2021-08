annonse

Utstillingen beskrives av arrangørene som en hyllest til ytringsfrihet og ofrene for kanselleringskultur.

Men jødiske grupper protesterer mot utstillingen i Warszawa, den viser arbeider av svensken Dan Park.

Han har blitt dømt for hatefulle ytringer. Parks kunst en uvanlig provoserende og han bruker sterke virkemidler i sin kunst.

Et av kunstverkene til Park er et bilde av 22. juli-terroristen som motemodell for klesmerket Lacoste.

Han stiller også ut en collage med Auschwitz. Den største tyske, nasjonalsosialistiske konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren under andre verdenskrig og selve symbolet for nasjonalsosialistenes holocaust.

Park hevder selv at hans arbeider ikke er rasistiske, men satiriske kommentarer på dagsaktuelle hendelser rundt politisk korrekthet i Sverige. Park er mest kjent for en intens offentlig debatt om ytringsfrihet som hans sak og kunst har skapt, spesielt i Danmark, hvor hans arbeid har vært utstilt i folketingsbygningen, skriver Wikipedia.

– Vi vil ikke være med på å støtte folk som sprer hat, intoleranse og fiendskap, heter det i et åpent brev som er undertegnet av blant andre Polens sjefrabbiner Michael Schudrich og Zygmunt Stepinski, direktør for POLIN-museet for historien til de polske jødene, skriver NTB.

De kaller det trist og sjokkerende at Park deltar på utstillingen.

– I Polen, et land der nesten seks millioner borgere ble drept som følge av nazistenes politikk, er virksomheten til slike folk som Dan Park en fornærmelse mot alle polakker, skriver de.

Det Polens kulturdepartement som finansierer utstillingen, og det er 28 kunstnere stiller ut, blant Lars Vilks som må ha politibeskyttelse etter at ha tegnet Muhammed.

