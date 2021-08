annonse

Hva skjedde for fire år siden?

Jeg ble ble faktisk minnet på det selv, rett etter midnatt, av Shurika. Vet du hvilken dag det er?, spurte hun. «Det er 28. august.»

Hvert år tidligere har vi markert denne dagen. Minnet oss selv og dere på at Resett ble lansert 28. august 2017. Kanskje var det så viktig fordi vi følte at eksistensen vår var skjør. At vi fort vekk kunne forsvinne. Er dermed dagens «forglemmelse» forårsaket av en trygghet på at vi har kommet for å bli?

Det kan nok være det. Resett kommer til å overleve. Først og fremst fordi vi har mange og lojale lesere. Mediebruk er mye av en vanesak. Og vi har blitt en vane for tilstrekkelig mange til at jeg føler en trygghet på at så lenge artiklene fanger interesse, kommer leserne til å fortsette å besøke oss. Forhåpentlig i enda voksende antall.

Vi har heller ikke planer om å lage et dårligere produkt enn til nå. Antallet egensaker har økt. Vi produserer mer unike saker med egne kilder nå enn vi gjorde for bare ett år siden. Vi håper dere setter pris på det. Forsatt er vi underbemannet og det er flere saker vi ikke dekker godt nok. Men vi har planer, som vi snart annonserer, som kan gi et nytt løft for Resett. De planene kommer nok også til å skape litt bråk og protester fra «det gode selskap».

Minnene om etableringen av Resett har svunnet hen. Det var noen virkelig tøffe måneder for mange av oss. Heldigvis lykkes det. Det er kanskje grunn til å ikke glemme det helt. Uten Resett hadde ytringsfriheten i Norge i all ubeskjedenhet hatt dårligere kår.

Jeg vil også benytte dagen til å takke alle dere som bidrar økonomisk gjennom donasjoner og abonnement, og som kjøper våre bøker og produkter i nettbutikk. Uten dere hadde vi ikke blitt fire år.

Gratulerer med dagen!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474