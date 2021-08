annonse

Partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan (39), avslørt i grovt sexsnakk med barn helt ned i 13-års alderen.

Dette skal ha skjedd i Paludans online chatforum, skriver Ekstrabladet.

Avisen fant dette via video- og lydopptagelser fra chatserveren Discord.

Jusprofessor Sten Schaumburg-Müller mener Paludan har begått en straffbar handling så lenge guttene han har chattet med er under 15 år.

– Min samlede vurdering av det jeg har hørt, er at det er straffbart etter paragraf 232 i straffeloven, bluferdighetskrenkelse, i de tilfeller, hvor tilhørerne er under 15 år, sier han etter å ha lyttet til opptakene.

Paludan opprettet en Discord-server, etter at hans YouTube-konto ble fjernet i februar 2020.

Ifølge opptakene så snakker partilederen for Stram Kurs sjelden om politikk, men om vold og sex.

På serveren kan man både skrive, snakke og vise seg selv via kamera.

Paludan har kommet med grove fortellinger som inneholder skildringer av homosex og skal være fiksert på smågutter, ifølge Schaumburg-Müller.

Ane Lemche, psykolog hos Redd Barna, har bestemt seg for å politianmelde Paludan på bakgrunn av opptakene.

– Dette er langt ute og sterkt grenseoverskridende for disse barna, og derfor har vi i Redd Barna vurdert at vi politianmelder saken, sier hun.

Paludan selv avviser å ha gjort noe straffbart.

«Hvis jeg har ytret seksuelt indhold, så har det været i kanaler, der er beregnet til folk på 15 år eller over. Kanaler, hvor seksuelle handlinger kan ytres frit, forudsætter, at brugeren har oplyst, at vedkommende er fyldt 15 år,» skriver han i et tilsvar i Ekstrabladet.

Koranbrenning

Rasmus Paludan er mest kjent for å brenne koranen offentlig som ledd i sin politiske kampanje. Aksjonene har gjort Paludan til en mulig draps- og terrormål. I september 2020 kunne Resett fortelle at dansk politis beskyttelse av Paludan i det foregående året hadde kostet hele 180 millioner kroner.

Stram Kurs fikk 1,8 prosent av stemmene ved det danske folketingsvalget i 2019.

