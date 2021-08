annonse

Krigen har vært totalt mislykket.

Bush startet krigen mot terror etter angrepene 11. september 2001 i New York og Washington, som ble planlagt fra Afghanistan av al-Qaida-leder Osama bin Laden, skriver NTB.

– De klarte å drepe Bin Laden, sier Abdul Sayed, som forsker på jihadisme ved Lunds universitet i Sverige. Amerikanske spesialstyrker tok livet av al-Qaida-sjefen i Pakistan i 2011.

– Men dersom målet var å stoppe internasjonal jihadisme, så har krigen mot terror vært totalt mislykket, sier Abdul Sayed, som forsker på jihadisme ved Lunds universitet i Sverige

Sayed ser dagens jihadistiske terrorisme som en mer global trussel.

– Målene de satte for krigen, var uoppnåelige. Terrorisme kan ikke bekjempes. Trusselen er i stadig utvikling, sier Assaf Moghadam, seniorforsker ved Det internasjonale instituttet for antiterrorisme (ICT) i Israel.

– Invasjonen og styrtingen av Saddam Hussein tillot al-Qaida å gjenopplive seg selv, noe som la grunnlaget for at IS kunne gjøre sitt inntog, sier Seth Jones, direktør for det internasjonale sikkerhetsprogrammet i CSIS.

