Apokalypsens fire ryttere rir igjen.

De kommer med pest, hungersnød, krig og død. Vi kjenner dem fra Johannes’ åpenbaring og fra den mørke europeiske middelalderens forestillingsverden, jfr. Albrecht Dürers berømte tresnitt over fra 1498. Apokalypsen har også en sentral plass i islam.

I disse dager rir de med klimahysteriet, woke-kulturen og identitetspolitikkens massepsykostiske forestilling om Armageddon, dommedag og jordens undergang i saltasken. Opplysningstiden, vitenskapsidealene, presseetikk, fakta og demokrati er kastet utfor stupet i Ginnungagap med en lettsindighet som må forundre selv de underjordiske.

De rir på nytt og særlig i MDG, Venstre, Krf, SV og Rødt, men også langt inn i Arbeiderpartiet og Høyre. De er på vei til Stortinget med all deres galskap og vrangforestillinger om verdens snarlige undergang og med en salig overbevisning om at det ikke finnes andre guder enn deres egen som om de skulle være De siste dagers hellige.

Pesten kom med Kina-viruset og har tvunget en hel verden i kne til tross for at den totale dødeligheten er gått dramatisk ned siden vi fikk covid, og ikke opp. Det faktum synes ikke å affektere verken krisemaksimerende media eller reguleringskåte politikere. En fornuftig realpolitisk tilnærming, som bl.a. ville innebære å bygge opp medisinske beredskapslagre, adekvat intensivkapasitet og en ensartet ‘best practise’ behandlingsprotokoll, synes imidlertid å sitte veldig langt inne. Det har regjeringen ikke klart å gjøre til tross for at det i to år snart har vært det eneste vettuge å gjøre.

Hungersnøden som skulle ha kommet med matvarekrisen som skulle følge i kjølvannet av klimakrisen som skyltes den globale oppvarmingen, har også latt vente på seg. Ifølge klimafanatikerne skulle den komme neste år i over 30 år snart. Om det snør i Brazil eller regner på Toten, skyldes det uansett global oppvarming!? Men det er faktisk flere som dør av kulde enn av hete. Og det er flere som dør av overvekt enn av sult i verden.

Og faktum er at det ikke er noe mere flom, flere skogbranner eller store naturkatastrofer nå enn tidligere selv om media gir inntrykk av det stikk motsatte. Det er også et faktum at 2021 er et av de kaldeste årene på lenge selv om vi i Norge har hatt en sommer av godt gammelt merke.

Og om temperatursvingninger skyldes naturlige variasjoner, slik som tidligere i jordklodens fire tusen femhundre og førti milliarder år lange historie, eller skyldes menneskelig aktivitet de siste to hundre årene, vet vi ikke. Det vi vet, er at det er lurt å ta vare på naturen, men hinsides enhver fornuft og forstand å legge ned Norges viktigste næring og eksportinntektskilde for at Kina skal bygge et nytt stort og skittent kullkraftverk hver 14. dag i årevis fremover. Det får være grenser for idioti!

Men det er det åpenbart ikke. Og de fire rytterne er ikke til å spøke med. De farligste er den tredje og den fjerde rytteren som kommer med krig og død. Erfaringen viser at all fundamentalisme og ekstreme tenkesett, før eller siden leder mot apokalypsen på den ene eller andre måten.

Med kommunismen og nazismen fortsatt i minne for de som har levd lengre enn woke-generasjonen, har globaliseringen og neoliberalismen i dens ekstreme form åpenbart betydelig voldspotensiale. De første tegnene har vi allerede sett både i USA, Italia og i Frankrike.

Fra Johannes Åpenbaring:

«Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.»

Før hadde vi prester og biskoper som kunne ‘trekke i bremsen’ når det gikk over styr for enkelte sekter og menigheter, men de virker ikke lenger å være seg sin stilling og sine oppgaver bevisst. I stedet for å trekke i bremsen, gir de heller gass og bygger opp om det kollektive vanviddet. De kristne apokalyptikere er sånn sett like plagsomme som de muslimske.

Massepsykoser er farlige. De sprer panikk. Galskapen og frykten for Armageddon og verdens undergang kan bli et selvoppfyllende profeti. Klimahysteriet kan fort bli svært dramatisk, først for vår økonomi og velferd, og dernest for vår sikkerhet. Det har potensial for like stort drama som det 20. århundrets revolusjoner og kriger.

Seriøst lederskap motvirker hysteri. Det gjøres ved faktabasert kontradiksjon og fornuft. Men våre politikere er ikke bedre enn prester og biskoper. På Arendalsuka så vi at samtlige partiledere gikk på “catwalk´en” og konkurrerte med hverandre som dommedagsprofeter og snakket om ‘det grønne skiftet’ i religiøse vendinger og som om tusenvis av nye arbeidsplasser kommer til å skapes av seg selv.

Vi bør ikke stemme på politikere som rir i apokalypsens kavaleri. Klimabrøl, hysteri og tungetale kan virke mobiliserende. Men er under ingen omstendighet ansvarlig politikk?

