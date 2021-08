annonse

annonse

I helgen var det nok en gang demonstrasjoner verden rundt mot myndighetenes corona-nedstenging og vaksinepass.

Det er fremdeles få tegn til at myndighetene i Norge og utlandet velger å gå tilbake til normalt og åpne opp samfunnet.

Den såkalte «deltavarianten» av det kinesiske coronaviruset setter mest sannsynlig en stopper for fullstending gjenåpning.

annonse

Dette har ført til mye sinne og demonstrasjoner verden rundt.

I Frankrike er det blitt innført en ny lov der man må fremvise et såkalt «grønt pass», eller vaksinepass, hvis du vil spise eller drikke på et utested. Det jobbes nå med å innføre et slikt pass i mange land.

Piknik

annonse

Men det grønne vaksinepasset møter massiv motstand. Hver eneste lørdag demonstrerer flere titalls tusen mennesker i byer verden rundt mot både nedstengning og grønne pass.

Lørdag skjedde det igjen.

Ifølge NTB skal 160.000 personer har deltatt i demonstrasjoner i flere byer i Frankrike. Flere mener imidlertid at det dreier seg om flere hundre tusen demonstranter.

France continues to protest vaccine mandates for a seventh week. The US media politicizes vaccine mandates into a divisive R vs. D framework. That is completely inaccurate.pic.twitter.com/d1J5opth7D — Aaron Ginn (@aginnt) August 28, 2021

Det er ikke lov å besøke cafe eller restauranter i Frankrike om man ikke har vaksinepass. Lørdag valgte flere personer å ha piknik i gatene for å vise sin motstand mot det nye passet.

– Frankrike. Folket har gått mot vaksinepass og velger piknik i gatene. Barer og restauranter er tomme. Bravo Frankrike. Vi står sammen med dere, skrev en twitter-bruker.

annonse

FRANCE – The people decide against Vaccine Passports and choose to picnic in the streets, leaving bars and restaurants empty. Bravo France, we stand #Together with you.#NoVaccinePassports #NoVaccinePassport #COVID pic.twitter.com/JxbUt6vkrv — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) August 26, 2021

I Italia ble det ampert da demonstrantene møtte et politisk parti som er tilhengere av det grønne vaksinepasset.

Valgboden til vaksinepass-tilhengerne ble angrepet og ødelagt. Det brøt også ut slosskamper.

Things are getting heated here in Milan as tens of thousands protest the green pass.

This is the booth of a pro green pass political party.#nogreenpass #NoVaccinePassportAnywhere #milan #italy pic.twitter.com/CXKLd6Urbb — World Alternative Media (@WorldAltMedia) August 28, 2021

Også i Tysklands hovedstad Berlin tok folk til gatene i protest mot corona-restriksjoner, og trosset dermed politiets forbud mot å demonstrere.

Lørdag beveget seg en stor, men spredt folkemengde seg gjennom Berlin der de ble møtt av et hardhendt politi.

Germany anti-COVID restrictions rally! Police in Berlin disperse protesters taking a stand against anti-coronavirus restrictions. Footage shows one officer literally throwing demonstrators to the ground!#germany #germany🇩🇪 #berlin #freedom #protest pic.twitter.com/7oXQsGbSOc — 5 News Australia (@5NewsAustralia) August 28, 2021

📹| Thousands #protest against #COVID19 rules in #Germany ▪️Around 1,000 protesters marched through #Berlin on Saturday against coronavirus restrictions.

▪️A total of 4,200 police officers deployed around the German capital used force to disperse crowds and made several arrests. pic.twitter.com/HxOSTLXxE0 — EHA News (@eha_news) August 28, 2021

Det ble også protestert i flere andre byer.

Under kan du se demonstrasjonstoget i London.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474