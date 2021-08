annonse

Når man tar et skritt tilbake og tar et overblikk over hendelser hva gjelder

kampen for et bedre klima på kloden ser man en verden som ikke ser ut til å

komme noen vei i retning av å forbedre klima.

Hva skyldes det? Skyldes det manglende tiltak eller skyldes det feil tiltak?

Når det gjelder tiltakene så er de forankret i Klimapanelets mål, der de globale

utslippene av fremst CO2 skal reduseres raskest mulig. Det vitenskapelige er

opplest og vedtatt!

Når man ser på FNs arbeide med saken, Klimapanelet og Parisavtalen, så er de

store utslippslandene ikke kommet igang med utslippsreduksjoner som monner

snarere tvert imot.

Det håpløse er at man først får bekreftet om tiltakene er riktige når verden har

maktet å redusere sine utslipp drastisk over flere titalls år.

Håpløsheten stopper ikke her!

Hvis man forutsetter at det er riktig at CO2 i atmosfæren styrer klima og at

økningen skyldes menneskenes utslipp som skal ha startet i slutten av

førindustriell tid, på 1800-tallet, gjelder det ikke da å komme tilbake til samme

nivå av CO2 som var i preindustriell tid og da til det klima man hadde den

gang? Isåfall er ikke utslippsreduksjoner tilstrekkelig tiltak.

Det betyr at i tillegg til null utslipp må man fange CO2 i atmosfæren slik at man

kommer tilbake til nivået på at ca 0,03% av atmosfæren utgjør CO2. Da må

man fange naturens utslipp og derigjennom senke nivået fra 0,04% til ca 0,03%.

Vet vi egentlig hva vi kan og hva vi vil? Kan vi få dette til? Man kan jo håpe!

På meg virker det temmelig håpløst!

Det jeg bryr meg om er effekten av politikernes håpeløse påfunn i

sammenhengen. De negative effekter dette har på min livssituasjon i dag.

Avgifts og skatte-påfunn som har ingen garantert effekt på klima! Kun negativ

effekt på min og landets økonomi!

Personlig lever jeg ikke så lenge at jeg får hovere over feilslått forskning og

politikk.

