annonse

annonse

Den amerikanske smittevernetaten (CDC) har startet etterforskning etter at en frisk ung gutt døde kun få dager etter å ha fått coronavaksinen fra Pfizer.

Ifølge flere Newsweek skal 13 år gamle Jacob Clynic fra Michigan i USA ikke ha hatt noen underliggende sykdommer. Guttens tante har uttalt til media at Clynic skal ha dødd i søvne kort tid etter å ha mottatt andre dose av Pifizer-vaksinen.

– Vi undersøker toksikologi, vevsrapporter og blodet. Det vil være diskusjoner med CDC og helsemyndighetene i Michigan. Det er åpenbart at alle er opptatt av denne saken. Vi gjør alt vi kan for å teste og se på potensielle problemer knyttet til den unge mannens død, uttalte lege i Saginaw County, Dr. Russell Bush, til Detroit News.

annonse

Les også: Norsk overlege: Trolig sammenheng mellom vaksine og blodpropp

Vanlige symptomer

13-åringen mottok andre dose av coronavaksinen i midten av juni og døde tre dager senere etter å ha klaget på vanlige symptomer, som tretthet og feber, ifølge familien.

annonse

Daily News skriver at obduksjon viste at hjertet til gutten var forstørret og at det var væske rundt det.

Helseeksperter sier det kan ta tre til fem måneder å fastslå en eksakt dødsårsak, og om det på en eller annen måte var relatert til vaksinen.

– CDC er klar over en 13 år gammel gutt i Michigan som døde etter å ha mottatt en COVID-19-vaksinasjon. Denne saken er for tiden under etterforskning, og til etterforskningen er fullført, er det for tidlig å angi en bestemt dødsårsak, uttalte CDC-talskvinne Martha Sharan til WSET-TV.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474