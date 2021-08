annonse

annonse

HRS får 1,8 mill. i statsstøtte.

Valgkampen går nå inn i sin avsluttende fase, og frontene mellom de politiske partiene blir stadig steilere.

Nå har Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Mudassar Kapur fra Høyre barket sammen i en opphetet skattekrangel.

annonse

Arbeiderpartiet har nemlig lovet sine velgere skatte- og avgiftsøkninger på sju milliarder kroner – og ikke mer enn det.

Det tror Kapur lite på.

– Ser vi på den samlede politikken til de rødgrønne, så er det klinkende klart at Arbeiderpartiets løfte om syv milliarder i skatteøkning bare blir startpunkt for eventuelle regjeringsforhandlinger, ikke et sluttpunkt, sier Kapur til Nettavisen.

annonse

Kapur konkluderer derfor med at Arbeiderpartiets skatteløfte ikke engang vil vare de første hundre dagene i regjering.

Det mener Tajik er feil. Arbeiderpartiet vil nemlig foreta omdisponeringer i budsjettet i tillegg til å øke skattene.

Les også: Ap-utfordrer vil hverken ha arveavgift eller formuesskatt (+)

– I årets alternative budsjett omprioriterte vi for over 10 milliarder kroner, blant annet gjennom kutt i kontantstøtta, kutt i støtten til HRS, avvikling av regjeringens privatiseringsreform og gjennom fjerning av momsfritaket for de dyreste elbilene, ramser Tajik opp.

Human Rights Service (HRS) er ikke imponert over regneferdighetene til Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann.

– Det som utvilsomt framkommer i Nettavisens intervju med Aps Tadia Hajik, er at det ikke står så bra til med matteferdighetene hos nestlederen, skriver HRS i en kommentar.

annonse

HRS mottar 1,8 millioner i støtte over statsbudsjettet, en post som har irritert politikere, media og ikke minst innvandrere fra fremmedartede kulturer.

Les også: Nok en muslimsk «samfunnsdebattant» vil ta støtten fra HRS

– Tajiks påstand er altså at 0,1, nei, la oss være greie, la oss si 0,2 promille av de «omprioriterte» over 10 milliardene skal gi skattekutt.

– 1,8 millioner er røffly 33 øre per nordmann årlig. Å argumentere for at «vanlige folk» sparer på kuttet, er så absurd at det er komisk, mener HRS.

HRS anser seg å sette søkelys på religiøse og kulturelle praksiser som de mener hemmer integreringen av fremmedkulturelle innvandrere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474