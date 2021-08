annonse

annonse

Donald Trump er ute av Det hvite hus, og inn har Joe Biden kommet. Jeg ser dessverre tydelige tegn til at alt vi kritiserte de venstrevridde mediene for av en besettelse om å hate Trump (Trump derangement syndrom) nå har rammet høyresidens dekning av Joe Biden.

Jeg har i to tidligere artikler (her og her) påpekt hvordan man i dekningen av Afghanistan-uttrekningen prøver å late som om det ikke var Trump som igangsatte forhandlingene med Taliban om en uttrekning. Alt skal angivelig være Joe Bidens feil. Det er en tynn, uredelig analyse.

Det som skjer, er ganske så forutsigbart når man først har vedtatt og gjennomfører uttrekning. Donald Trump og Joe Biden deler ansvar, de er begge av den oppfatning at USA burde trekke seg ut. Det kan vi godt være uenig i at var klokt (og jeg er av den mening at Vesten burde blitt i Afghanistan når vi først hadde gått inn), men da må vi gi begge menn «skylden» for feilvurderingene.

annonse

Men dette er ikke det eneste eksemplet. Slik de venstreorienterte mediene vred på hver eneste ting Trump sa og presenterte ham i verst mulig lys – noe Resett stadig påpekte – skjer det samme hos Fox News og Breitbart og andre. Det siste eksemplet jeg reagerer på er et ord som Biden sa under pressekonferansen om Afghanistan og som ble slått opp som toppsak på Fox News, og i en rekke andre konservative og «alternative» medier i USA.

Artikkelen i Fox News spiller på tegnene til at Joe Biden på grunn av høy alder begynner å få kognitive utfordringer (muligens demens), at staben hans begynner å merke det og at det er andre som dermed bestemmer over Biden: At han egentlig bare er en pappfigur som gjør som andre sier.

Å være på vakt mot en president som kan ha mentale utfordringer er bare på sin plass. Men da må det gjøres på en seriøs måte. Å bruke følgende som eksempel på at Biden skulle være en marionett, er etter min mening ikke en stor kanal som Fox News verdig.

annonse

– President Biden sier han var «instruert» til å ta spørsmål fra reportere fra en liste etter Kabul-angrepene, heter overskriften på Fox News.

I ingressen følger de opp med: «Kritikere spør: “Hvem i helvete er i ledelsen her?” i en reaksjon til det virale øyeblikket.»

– Mine damer og herrer, de ga meg en liste her. Den første personen jeg ble instruert om å påkalle var Kelly O’Donnell fra NBC, sa Biden.

Men se og hør for dere selv hvordan Biden sier det. Han sier det etter min mening uten noen intensjon om at han er uten egen vilje i denne sammenheng. Om noe er det halvt ironisk i erkjennelse over det apparatet som er i sving. At mediefolkene hans har plukket ut vennligsinnede reportere som de vil at skal stille spørsmålene er noe annet enn at Biden er en dement, viljeløs marionett, slik Fox News indikerer.

Joe Biden says that he "was instructed to call on" specific reporters for questions. Who is calling the shots here? pic.twitter.com/K24AH81g1L — Townhall.com (@townhallcom) August 26, 2021

Fox News lister deretter opp noen av dem som reagerte:

annonse

“What is going on?” reacted BlazeTV host Jason Whitlock.

"The first person I was instructed to call on…." What is going on? — Jason Whitlock (@WhitlockJason) August 26, 2021

“Who the hell is in charge here?” Washington Examiner commentator Tiana Lowe asked.

"The first person I was instructed to call on…" Who the hell is in charge here? — Tiana Lowe (@TianaTheFirst) August 26, 2021

“Amazing. And everyone goes along with this,” The Spectator contributor Stephen Miller wrote, adding, “He is not in charge.”

"They gave me a list here. The first person I was instructed to call on…" Amazing. And everyone goes along with this. — Stephen L. Miller (@redsteeze) August 26, 2021

“He said instructed. Jesus Christ,” Washington Examiner Magazine managing editor Jay Caruso tweeted.

He said instructed. Jesus Christ. — Jay Caruso (@JayCaruso) August 26, 2021

“Biden just said ‘I was instructed to call on’ this reporter! Who instructed him to call on the reporter? Who’s really in charge? Are you kidding me?” Rep. Claudia Tenney, R-N.Y., exclaimed.

Biden just said “I was instructed to call on” this reporter! Who instructed him to call on the reporter? Who's really in charge? Are you kidding me?

pic.twitter.com/WGZrsfRNEN — Claudia Tenney (@claudiatenney) August 26, 2021

Korreks

Rekken av mediefolk på høyresiden som griper fatt i dette ene ordet i en pressekonferanse som handler om en tragisk situasjon både for enkeltmennesker og strategisk for Vesten, er ikke noe godt tegn ut fra et journalistfaglig ståsted. Det tyder på at høyresiden kan være i ferd med å utvikle et «Biden derangement syndrom» hvis man ikke passer på.

Vi har vært gjennom fem år hvor de tradisjonelle mediene har gjort en slett, partisk jobb i å dekke Donald Trump. Det er rett og slett en skam om høyresiden viser seg like uprofesjonell i dekningen av Joe Biden.

annonse

Vi har alle en interesse av redelig og objektiv rapportering, og amerikanske (eller norske) medier burde ikke ha noen interesse av at en amerikansk president skal mislykkes eller blir fremstilt som mer inkompetent enn det er objektiv grunn for å påstå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474