Orkanen Ida har slått inn over land i Louisiana i USA. Den skal være av de kraftigste som er registrert noen gang, skriver NTB.

Orkanen rammer på samme dato som orkanen Katrina for 16 år siden, men rundt 64 kilometer lenger vest. Den gang ble ødeleggelsene store. Katrina var en kategori 3-storm, mens Ida er i kategori 4.

Orkanen har økt i styrke i løpet av de siste timene, og den ventes å bevege seg over våtmarksområdene sørøst i Louisiana før den treffer New Orleans og Baton Rouge.

Streets in parts of New Orleans, Louisiana are flooded as the outer bands of Hurricane Ida lash the state ahead of the storm's expected landfall.

– Dette er ikke en storm vi vanligvis opplever. Det kommer til å bli kraftigere. For å si det rett ut, hvis vi skulle sagt hvilken bane som var den verst tenkelige for en orkan i Louisiana, så ville det ha vært ganske nært det vi nå ser, sier guvernør John Bel Edwards.

Flere hundre redningsarbeidere er på plass i Louisiana. Forsvaret har sendt spesialister i å fikse strømbrudd til delstaten.

– Vi er så klare som vi kan få blitt, sier guvernør Edwards.

WATCH: David Yeomans reports live from Louisiana as Category 4 Hurricane Ida moves over the coast. It's expected to be the strongest storm EVER to hit the state pic.twitter.com/BBALH29Aj0

— KXAN News (@KXAN_News) August 29, 2021