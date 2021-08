annonse

annonse

Torsdag kunne alle voksne i Bergen møte opp uten time for å få vaksine.

Drop-in-tilbudet er inntil videre tilgjengelig for alle som har fylt 16 år, skriver NTB.

– Det kom bare 277 i løpet av åtte timer til Sentralbadet og 78 til Åsanehallen i de tre timene som var åpne for drop-in, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.

annonse

Les også: Barneombudet: Det haster med vaksine til 16- og 17-åringer

– Det var god pågang da kommunen åpnet opp drop-in-tilbud for studenter i begynnelsen av uken. Etter at vi åpnet opp for at alle innbyggere over 18 år kunne komme uten timeavtale, har pågangen vært mindre, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474