Mens evakuering pågikk i Kabul og det var terroralarm, sendte sersjantmajor i Hæren, Michael Grinston, ut en tweet på «womens equality day» (likestillingsdagen). Veteraner kritiserer budskapet som malplassert på en slik dag.

– Mangfold er et tall – har du mennesker i rommet som ikke ser ut som eller tenker som deg? Inkludering er å lytte til og verdsette de menneskene, skrev Grinston i en tweet.

– Denne dagen minner oss på at vi er smartere og mer dødelig når vi står sammen som en inkluderende, samlet team. Våre verdier krever det, fortsatte han.

Diversity is a number – do you have people that don’t look or think like you in the room? Inclusion is listening and valuing those people. #WomensEqualityDay reminds us we’re smarter and more lethal when we come together as an inclusive, cohesive team. Our values demand it. pic.twitter.com/b72l2EcIn0

Tweeten ble videformidlet av Hærens offisielle kompetanseorgan Tradoc, melder Fox News og som har slått opp saken.

Inclusion & Diversity is what makes our #USArmy better ⭐️ https://t.co/N7Z1nzJ1rc

Reagerer

– Det er dette som teller: 11 marinesoldater og en marinegast er drept. De var amerikanere, skrev Jessie Jane Duff, en marineveteran som kommentar. – Jeg tror ikke de så ut som eller tenkte som deg, sersjantmajor. Alle kister kledd i flagget ser like ut. Vi har en krise i Afghanistan og dette er tweeten din. Skammelig.

This is what matters: 11 Marines and one Navy Corpsman killed. Americans.

I'm positive they didn't look or think like you, Sergeant Major. Every flag drapped coffin looks the same.

We have an #AfghanistanCrisis and this is your tweet. Shameful. https://t.co/tVYbi8ROlM

— Jessie Jane Duff (@JessieJaneDuff) August 26, 2021