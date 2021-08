annonse

MDG-leder Une Bastholm stiller et ufravikelig ultimatum om stans i leting etter olje og gass.

Foran stortingsvalget har MDG varslet at partiet ikke vil delta i eller «støtte» en regjering som ikke stanser all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel, skriver NTB.

Selv om en eventuell statsminister Jonas Gahr Støre truer med å gå av, vil ikke MDG støtte et budsjett som åpner for letevirksomhet.

– Det føles veldig sterkt som at dette er et klimavalg, og jeg tror mange ser at vi trenger et kompromissløst parti som ikke nøler med å sette klimaet aller øverst. Det er mange partier som også mener klima er viktig, men det er bare Miljøpartiet De Grønne som sier at klimaet er det aller viktigste, sier Bastholm.

Jonas Gahr Støre sa så sent som torsdag at et regjeringssammarbeid med MDG er uaktuelt.