AFP-journalister melder om en eksplosjon i Kabul, melder NTB.

Det er foreløpig uklart om det dreier seg om et terrorangrep. Det er to dager igjen til fristen for USAs tilbaketrekking fra Afghanistan.

Torsdag ble over 180 mennesker ifølge lokale kilder drept i et selvmordsangrep ved flyplassen i Kabul, som terrorbevegelsen IS sto bak.

USAs president Joe Biden advarte lørdag om at det er stor fare for nye angrep. USA gjengjeldte torsdagens angrep ved å likvidere to IS-topper.

En sikkerhetskilde tilknyttet Afghanistans regjering, som i praksis er avsatt, sier at det var snakk om en rakett som traff et hus.

Saken oppdateres.

