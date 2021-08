annonse

Ja folkens dette er en bønn, en bønn om å våkne opp og innse realitetene for hva som kommer til å skje.

Valget er rett rundt hjørnet og det er uomtvistelig fakta at høyresiden ligger særdeles dårlig an til å vinne 4 nye år. Og jeg skjønner at folket ser seg rundt etter alternativer til FrP og Høyre. De har ikke innfridd i den grad man skulle ønske.

Men la oss se på realitetene og alternativene som nå seiler opp.

Demokratene ser ut som å kunne få inn 1 – en person på tinget, Liberalistene ingen sammen med mange andre micropartier.

Jeg vil kalle de stemmene bortkastet i dette stortingsvalget. Det kan se ut som det er 160 tusen stemmer på de partiene. Men heng med meg litt til før dere kaster meg over bord og les hva jeg skriver. Jeg vil påstå det er sunn fornuft og logikk.

Høyresiden og sentrum har fått flere småpartier ved dette valget. Ergo så blir alle de som stemte på høyresiden før blir fordelt på alle de partiene. Logikk?

Jeg vil påstå det.

Når da venstresiden ikke har blitt «utvannet» på samme måte med flere micropartier så vil de som stemmer på den sosialistiske siden bli konsentrert på de partiene som er der.

Da står vi igjen med et meget enkelt regnestykke. Fordel 50 prosent av alle stemmene på 10 partier og de andre 50 prosent på 5 partier. Det er innlysende hvem som kommer til å bli størst ved dette valget. Og jeg kan ikke tenke meg at det er en eneste av dere som stemmer Liberalistene eller Demokratene som ønsker Støre som statsminister og med SV som innvandrings sjef og MDG med kontroll på miljøet.

Det vil være en oppskrift på Svenske tilstander og tømming av oljefondet.

Så vær så snill alle dere som før stemte FrP. Tenk dere godt om før dere stemmer.

Ja, jeg vet dere følte dere sveket av partiet og det heller ikke uten grunn.

Men alternativet er så mye verre enn å ha en sterk høyreside i politikken som kan fremdeles sitte med makten.

Gi deres stemme til de små partiene ved neste kommunevalg og la de partiene vokse seg store for om 4 år kunne innta stortinget med større makt. Ikke la din stemme sørge for at sosialistene atter en gang får ødelegge vårt land. Vi har alle sett hvordan det har gått i Sverige.

