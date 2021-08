annonse

Manchester United er alene om å ha gått 28 strake bortekamper i Premier League uten nederlag. Bragden ble satt i en strevsom 1-0-seier over Wolverhampton.

Gjestene fra Manchester fikk det svært tøft i Ole Gunnar Solskjærs 100. ligakamp som United-sjef, men de fikk til slutt has på Wolverhampton. 1-0 seieren betyr at United går forbi Arsenal på rekordlisten over antall bortekamper i PL uten tap.

«Wolves» var det klart beste laget i store perioder, og vertene hadde flere enorme muligheter til å ta ledelsen på Molineux. Men det var United som omsider kunne juble for nettsus.

Mason Greenwood stormet mot Wolverhampton-målet snaut 10 minutter før slutt og banket inn den avgjørende 1-0 scoringen.

Den førte United opp på sju poeng etter de tre første serierundene, to poeng bak serieleder Tottenham.

Neste utfordring for Solskjær blir hjemmemøtet mot Newcastle lørdag 11. september. Det kan bli den første kampen for Cristiano Ronaldo etter United-returen.

Sjansesløseri

Francisco Trincão hadde to gigantsjanser for hjemmelaget allerede før det var passert fem minutter, men en beinparade fra David de Gea og en lang tå fra Aron Wan-Bissaka sto i veien for den tidligere Barcelona-spilleren.

Wolverhampton fortsatte å dominere utover i omgangen, og vasket fram den ene sjansen etter den andre. Men verken Adama Traoré, Romain Saïss eller João Moutinho maktet å overliste Uniteds spanske sisteskanse.

Også etter hvilen var «ulvene» friske. Saïss fikk to muligheter på et hjørnespark etter 68 minutter, men De Gea vartet opp med en ellevill dobbeltredning.

Etter 80 minutter falt avgjørelsen. Greenwood mottok ballen ute til venstre og dro seg inn i Wolves-boksen, der han pisket inn 1-0. Det var ungguttens tredje PL-scoring på like mange kamper så langt i høst.

20 måneder uten bortetap

Solskjærs United har ikke tapt en bortekamp i Premier League siden 19. januar 2020. Den gang røk de 0-2 på Anfield mot Liverpool. Arsenal gikk 27 kamper uten bortetap i ligaen i perioden april 2003 til september 2004.

Wolves-kampen gjorde også Solskjær til den niende manageren i Manchester Uniteds historie til å passere tresifret antall kamper i den øverste divisjonen.

Optimismen i United er skyhøy etter at det fredag ble klart at Cristiano Ronaldo returner til gamleklubben. Men presset har også økt på Solskjær, som har sikret seg tunge navn i sommerens overgangsvindu. Fra før har han hentet Raphaël Varane og Jadon Sancho, som begge startet mot Wolverhampton søndag.

